Spotify test goedkopere Premium-variant 'Spotify Plus'

Spotify test momenteel een goedkopere abonnementsvorm met advertenties. Slechts een select aantal gebruikers kan momenteel met de functie aan de slag.

Spotify Plus kost 0,99 dollar per maand in de Verenigde Staten. Het voegt enkele functies van gratis gebruikers en Premium-abonnees samen. Het is niet bekend of de functie wereldwijd wordt uitgerold. Indien dit het geval is, is de verwachting dat het abonnement 0,99 euro per maand zal kosten.

The Verge meldt dat Spotify Plus gebruikers de vrijheid geeft om nummers zo vaak als ze willen af te spelen, alleen wel met de tussenkomst van advertenties.

In Spotify’s huidige gratis versie kunnen gebruiker slechts een maximaal aantal nummers per uur overslaan. Hierdoor zijn gebruikers voornamelijk afhankelijk van de tracks binnen speciaal gemaakte albums en playlists.

Het Premium-abonnement van Spotify biedt vanaf 9,99 euro per maand ongelimiteerde toegang tot de bibliotheek van meer dan zeventig miljoen nummers. Daarbij komt dat er tussendoor geen advertenties worden afgespeeld.

Voor een bedrag van 0,99 euro per maand zou Spotify Plus slechts een fractie kosten van het Premium-abonnement. Het is echter belangrijk om te weten dat het niet zeker is dat Spotify Plus ook daadwerkelijk wordt uitgerold.