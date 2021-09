iPhone 13-lancering: deze Apple-producten verwachten we in september

De officiële aankondiging van de iPhone 13 komt steeds dichterbij. Hoewel de definitieve datum van het Apple Event nog niet bekend is, is het de verwachting dat de online presentatie op dinsdag 14 september zal plaatsvinden.

Er zijn ook enkele andere apparaten die mogelijk een opwachting maken naast Apples nieuwe vlaggenschip. Het is echter ook denkbaar dat deze producten pas op een later moment dit jaar uit de doeken worden gedaan, zodat Apple de nieuwe iPhone 13 flink in de schijnwerpers kan zetten.

Vorig jaar zagen we de iPad Air 4, de Apple Watch 6 en Apple Watch SE debuteren tijdens het Apple Event in september. De iPhone 12 werd vanwege productieproblemen ten gevolge van de coronapandemie niet aangekondigd in die maand.

We verwachten echter dat Apple dit jaar niet tot oktober wacht met de aankondiging van de iPhone 13. Hieronder hebben we onze verwachtingen voor het aankomende Apple Event op een rij gezet.

iPhone 13

Een render van de mogelijke iPhone 13, gemaakt door een artiest (Image credit: TechRadar)

Het enige Apple-product waarvan we vrijwel zeker zijn dat het een dezer dagen verschijnt, is de iPhone 13. Net als de vorige reeks, verwachten we dit jaar weer vier toestellen: de iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

We vermoeden dat er dit jaar geen gigantische upgrade komt ten opzichte van de iPhone 12-serie. Op het gebied van design verschijnt er mogelijk een diagonale lens-opzet voor de camera, in plaats van een verticale. Daarnaast zou LiDAR mogelijk op alle toestellen aanwezig zijn, en niet enkel op de Pro-modellen.

De iPhone 13-reeks beschikt waarschijnlijk over een A15-chipset onder de motorkap. Mogelijk zou er maximaal 1TB aan opslaggeheugen beschikbaar zijn. Dat zou de eerste keer zijn bij een iPhone. Naast een grotere batterijcapaciteit gaat het gerucht dat er ook roze en oranje kleuropties komen voor de reeks.

Mogelijk wordt het toestel iets duurder dan de iPhone 12-reeks. Dat zou te wijten zijn aan chiptekorten. Andere bronnen stellen echter dat de prijs ongeveer gelijk blijft. We zullen moeten afwachten om dit zeker te weten.

Apple Watch 7

Render van de Apple Watch 7. (Image credit: Jon Prosser)

We hebben de afgelopen maanden een hoop gehoord over de opvolger van de Apple Watch 6. De smartwatch van Apple krijgt mogelijk een drastische wijziging aan het design. Naar verluidt zou de Apple Watch 7 meer weghebben van de iPhone 12-reeks, met diens hoekigere randen.

Mogelijk wordt de Apple Watch 7 de grootste smartwatch van Apple tot nu toe. De grootte van de nieuwe Apple Watches zou van 40 mm en 44 mm naar 41 mm en 45 mm worden gebracht. Het komt mogelijk met een groter 1,9 inch display. Daarnaast verschijnt er misschien een glucosemeter die je bloedsuikerniveau in de gaten kan houden. Andere bronnen spreken dit laatste echter tegen.

iPad (2021)

iPad (2020). (Image credit: Future)

Het is goed mogelijk dat de instapversie van de iPad, de iPad 10.2 (2020), een verfrissing krijgt. Geruchten stellen echter dat de tablet van Apple weinig zal veranderen. Het apparaat zou naar verluidt wel een lager prijskaartje krijgen, en iets lichter en dunner worden.

Mogelijk wordt het scherm iets groter, van 10,2 inch naar 10,5 inch. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de nieuwe iPad over de A13 Bionic-chipset zal beschikken. Dit is dezelfde processor als in de iPhone 11-reeks te vinden is. Daarnaast wordt er gesproken over 4GB RAM aan boord, met minstens 64GB aan geheugenopslag.

iPad Mini 6

iPad Mini 5. (Image credit: Apple)

Het lijkt er sterk op dat er een iPad Mini 6 in het verschiet staat. De opvolger van de iPad Mini 5 uit 2019 neemt mogelijk afscheid van de thuisknop en brengt in plaats daarvan een vingerafdrukscanner naar de aan/uit-knop.

Er wordt ook gesproken over de komst van een mini-LED-display naar de nieuwe iPad Mini. Andere geruchten stellen weer dat er een iPad Mini Pro (of iPad Pro Mini) verschijnt.

Daarnaast krijgt de iPad Mini 6 mogelijk een USB-C-aansluiting, evenals slimme connectoren om een toetsenbord of andere randapparatuur aan te kunnen sluiten. Ook het supersnelle 5G-netwerk komt misschien wel naar de kleine iPad.

MacBook Pro met M1X-chip

MacBook Pro (M1, 2020). (Image credit: Future)

Eind vorig jaar verscheen de MacBook Pro met M1-chip. De laptop wordt aangedreven door Apples eigen ARM-architectuur. De krachtige 13 inch lichtgewicht MacBook krijgt mogelijk een nieuw broertje in de vorm van een 16 inch (of 14 inch) versie.

De nieuwe, grotere MacBook Pro krijgt naar verluidt een verbeterde versie van de M1-chip: de M1X. Mogelijk beschikt de laptop over een mini-LED-display, maar de meningen zijn hierover verdeeld. Daarnaast verwachten we dat Apple afscheid neemt van het gebogen design en voor een hoekiger uiterlijk gaat, zoals bij de iPhone 12 en de iPad Pro's.

Er gaan echter geruchten rond dat de M1X MacBook Pro pas in oktober of later verschijnt. Hoewel we het apparaat wel op korte termijn verwachten, is het niet zeker dat de laptop tijdens het Apple Event in september wordt aangekondigd.