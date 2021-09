Apple Watch 7 krijgt mogelijk groter display

De Apple Watch 7 laat waarschijnlijk niet meer lang op zich wachten. De geruchtenmolen staat dan ook niet stil. Als we een nieuw bericht mogen geloven, komen de aankomende smartwatches van Apple met grotere schermen. De grootste versie zou naar verluidt een scherm krijgen van 1,9 inch.

Die informatie is afkomstig van Bloomberg. Zij stellen dat het scherm van de Apple Watch 7 wordt opgekrikt naar 41 mm en 45 mm. Het grootste display van de twee zou een 1,9 inch scherm betreffen met een resolutie van 484 x 396. Dat is een kleine upgrade ten opzichte van de 40 mm en 44 mm van de Apple Watch 6, waarbij het grootste scherm een 1,78 inch scherm had met een resolutie van 448 x 368.

Deze upgrade lijkt minimaal, maar 16 procent meer pixels zorgt wel voor meer ruimte voor de applicaties en widgets. Apple heeft naar verluidt ook nieuwe wijzerplaten. Een daarvan zou intern de naam 'Atlas' of 'World Timer' krijgen en alle vierentwintig tijdzones tegelijkertijd tonen.

Dit zou de tweede keer zijn dat Apple het scherm vergroot sinds de introductie van de smartwatchreeks. De laatste keer was bij de Apple Watch 4 in 2017. Toen werden de schermen aangepast van 38 en 42 mm naar 40 en 44 mm.

Zoals we wel vaker moeten doen bij dit soort berichten, is het belangrijk om de informatie vooralsnog met een korrel zout te nemen. Recent verscheen er wel een gelijkaardig bericht waarin dezelfde aanpassing werd gemeld, wat ons vertrouwen in de informatie wel doet toenemen.

We horen nu al een tijdje geruchten over de Apple Watch 7. We vermoeden dan ook dat het toestel naast de iPhone 13 verschijnt op (vermoedelijk) 14 september. Het wordt nog even afwachten, maar over enkele weken zullen we het al dan niet zelf kunnen bevestigen.