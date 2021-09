iPhone 13-onthulling: kijk vanavond live naar het Apple Event

Op 14 september 2021 wordt de iPhone 13-reeks eindelijk uit de doeken gedaan. De iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zullen in het Apple Event van vanavond hun opwachting maken tijdens een digitale livestream.

Er zijn de afgelopen maanden een hoop geruchten verschenen over de aankomende iPhones, waardoor we waarschijnlijk al veel weten over de nieuwe vlaggenschepen van Apple. Toch weet je maar nooit of Apple nog enkele verrassingen voor ons in petto heeft.

Hieronder leggen we je uit hoe je live naar het Apple Event van september kunt kijken. Ook vertellen we onze verwachtingen van wat Apple mogelijk naast de iPhone 13 zal onthullen.

Dit is alles wat we weten over de: iPhone 13 | Apple Watch 7 | AirPods 3 | AirPods Pro 2| iPad Mini 6 | iPad (2021) | MacBook Pro 14 inch (2021) | MacBook Pro 16 inch (2021) | Apple Watch SE 2 | iOS 15 | watchOS 8 | iPadOS 15 | macOS 12 Monterey

Apple Event 14 september: kijk live mee

Het Apple Event van 14 september 2021 is vanavond om 19:00 uur live te volgen via de officiële kanalen van Apple. Je kunt dus vanaf de eerste rij meekijken hoe de iPhone 13 en de Apple Watch 7 worden onthuld. Welke apparaten we nog meer verwachten lees je onderaan dit artikel.

Door middel van de onderstaande YouTube-video kun je het Apple Event van september live volgen. Je kunt de onthulling van de iPhone 13-reeks ook volgen via de website van Apple en de Apple TV-app.

iPhone 13-onthulling: wat verwachten we?

Het Apple Event van september heeft de naam 'California Streaming' gekregen. Dit betekent mogelijk dat Apple de focus legt op streaming. We denken daarbij aan de streamingdienst Apple TV Plus, Apple Fitness Plus of zelfs de Apple One-bundel.

Naast de iPhone 13-reeks denken we dat de Apple Watch 7 de grootste kans heeft om ook te verschijnen. Nieuwe iteraties van de Apple-smartwatch worden de laatste jaren namelijk regelmatig in september uit de doeken gedaan.

Verder gaan er geruchten rond over de mogelijke komst van een nieuwe iPad (2021), de iPad Mini 6 en een MacBook Pro met M1X-chip. Deze producten moeten naar verluidt dit jaar nog verschijnen, en het zou zomaar kunnen dat deze vanavond hun opwachting maken.

Echter is het ook plausibel dat de nieuwe tablets en laptops van Apple pas later dit jaar lanceren. Mogelijk wil Apple daarvoor een ander digitaal event inzetten. Vanavond krijgen we het verlossende woord.