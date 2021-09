Apple M1X MacBook Pro verschijnt mogelijk pas in oktober (of zelfs later)

Apple staat mogelijk op het punt om zijn nieuwste MacBook Pro-modellen met verbeterde M1X-chip aan te kondigen. De nieuwe MacBooks zouden ten vroegste in oktober kunnen verschijnen.

Dit meldt Digitimes. Het impliceert dat door de aanhoudende chiptekorten de oorspronkelijke release van augustus of september niet gehaald kan worden. De nieuwe MacBook Pro's met M1X-chip verschijnen daardoor mogelijk pas in oktober of zelfs november.

Sinds de lancering van de 13 inch MacBook Pro met M1-chip in november vorig jaar wachten we op een krachtigere 16 inch MacBook Pro. Het is dan ook te verwachten dat de nog krachtigere M1X-chip naar die grotere MacBook Pro zal komen, aangezien die wellicht meer kracht nodig heeft dan de M1-chip kan bieden.

Er zijn een hoop vragen over de komst van een 14 inch MacBook Pro, aldus 9to5Mac. Er is veel geroezemoes over een 14 inch Apple-laptop als ofwel een upgrade van de 13 inch versie of een compleet nieuwe toevoeging aan de bestaande line-up. Als er een 14 inch MacBook Pro verschijnt, zijn we benieuwd of deze met de Apple M1-chip of nog krachtigere Apple M1X-chip komt.

Analyse: geen verschrikkelijke vertraging

Door de aanhoudende chiptekorten waar iedereen van auto- tot elektronicafabrikant mee te maken heeft, is het niet gek dat enkele producten te maken hebben met vertragingen.

Zowel AMD als Nvidia zijn langzaamaan begonnen met de uitrol van nieuwe grafische kaarten, maar het lukt de bedrijven nog niet om de producten snel in de handen van gamers te krijgen. Er wordt zelfs gesproken over het uitstellen van een deel van de Intels Alder Lake-producten tot CES 2022.

Als blijkt dat Apple zijn typische releasedatum voor MacBooks van september naar oktober of november brengt, gaat het slechts om een kleine vertraging. Dat hopen we toch in elk geval. We zijn daarnaast zeer benieuwd wat Apple daadwerkelijk in petto heeft met zijn volgende generatie MacBooks.