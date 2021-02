'MacBook Pro-modellen krijgen in 2021 weer HDMI-poorten en SD-kaartlezers'

De HDMI-poort en SD-kaartlezer kunnen volgens gerespecteerd analist Ming-Chi Kuo terugkeren in minstens twee MacBook Pro-modellen. Deze toestellen verschijnen volgens Kuo, die de voorspellingen deed in een nota voor investeerders, in de tweede helft van 2021.

In 2015 verscheen er voor het laatst een MacBook Pro met deze handige functies. Alle daaropvolgende modellen werden uitgerust met USB-C- en Thunderbolt 3-verbindingen. Voor bijkomende schermen of het overzetten van afbeeldingen ben je aangewezen op dongles.

Een bericht van Bloomberg suggereerde als eerste de terugkeer van de SD-kaartlezer en HDMI-poort, en de beweringen van Kuo versterken dit.

Dit kwam ook na het gerucht dat Apple rond het einde van 2021 twee nieuwe, herontworpen MacBook Pro's zal uitbrengen, namelijk een 14 inch en 16 inch model. Deze nieuwe MacBook Pro's komen naar verluidt met geüpgradede versies van de M1 chip van Apple, die vorig jaar ontzettend goed werd onthaald in de MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) en Mac Mini (M1, 2020).

Het bericht suggereert ook dat Apple de controversiële Touch Bar verwijdert en de MagSafe-oplader terugbrengt, die beide gemengde reacties losmaakten bij Mac-gebruikers sinds hun introductie. Er is nog niet bevestigd of deze functies in alle nieuwe MacBook Pro-modellen zullen verschijnen, of dat ze een optionele variant worden.

Opnieuw ingebouwd

Kuo stelt dat het Taiwanese Genesys Logic de enige leverancier wordt van de SD-kaartlezers die in de onuitgebrachte MacBook Pro-modellen zullen verschijnen, en het bedrijf zou een grotere rol kunnen spelen in de productielijn van producten van Apple.

Deze voorspellingen hebben reeds wat kritiek gekregen dankzij de moderne sprongen in technologie waardoor de toevoeging van deze poort wat gedateerd voelt. Veel nieuwe monitoren hebben een USB-C-verbinding, en sommige DSLR-cameramodellen zijn overgestapt naar XQD en CFexpress Type B.

Voor iedereen die nog steeds HDMI-connectiviteit of SD-kaartlezers nodig heeft, brengt deze toevoeging enkele quality of life-functies terug naar de MacBook-reeks. Net zoals bij alle andere geruchten weten we pas meer zodra het product verschijnt of als Apple dit officieel bevestigt.

Via Apple Insider