Nieuwe iPad (2021): releasedatum, prijs, nieuws, leaks en alles wat we weten

We moeten nog enkele dagen afwachten tot het Apple Event in september, maar volgens de geruchten verschijnt de nieuwe iPad (2021) mogelijk naast de iPhone 13 en Apple Watch 7 op 14 september.

Apple heeft nog niet officieel bekendgemaakt wanneer het Apple Event plaatsvindt, maar dit kan elk moment gebeuren.

Er is dit jaar al een iPad verschenen. We hebben het dan over de high-end iPad Pro 21.9 (2021). Deze tablet van Apple is nu niet bepaald bedoeld voor hetzelfde publiek als het apparaat waar we in dit artikel dieper op in gaan. De nieuwe iPad (2021) betreft een instapmodel. We verwachten overigens ook de komst van een iPad Mini 6. De nieuwe iPad wordt de opvolger van de iPad 10.2 uit 2020.

Er is al het een en het ander bekend over de nieuwe iPad. We hebben al een idee over wat we mogen verwachten op het gebied van schermgrootte, de processor, de prijs en meer.

Hieronder hebben we alle details die we verzameld hebben op een rij gezet. Daarnaast hebben we onderaan toegevoegd welke veranderingen we graag terugzien in de nieuwe iPad (2021).

Laatste nieuws Naar verluidt is de iPad (2021) een stuk dunner dan zijn voorganger. Mogelijk is de tablet ontworpen met studenten in gedachten.

Nieuwe iPad (2021): releasedatum en prijs

Momenteel verwachten we de nieuwe iPad (2021) in september of oktober van dit jaar. Het is mogelijk dat de nieuwe tablet naast de iPhone 13 en Apple Watch 7 verschijnt tijdens het Apple Event dat mogelijk plaatsvindt op 14 september.

Een prijsleak suggereert dat het dat het om de goedkoopste iPad ooit gaat. Mogelijk zou de tablet slechts 300 euro kosten.

Dat is goedkoper dan de vorige iPads. De iPad 10.2 (2020) kostte 389 euro. Hoewel dit geen enorm verschil is, is een lagere prijs altijd welkom.

Op andere plekken horen we echter dat de prijs "consistent" blijft aan het prijskaartje van andere modellen.

Leaks en geruchten

Het eerste gerucht dat we gehoord hebben over de iPad (2021) suggereert dat het met een A13 Bionic-chipset aan boord komt. Deze processor is ook te vinden in de iPhone 11-reeks. Ook zou er 4GB RAM-geheugen aanwezig zijn. Het leak stelt dat de tablet over een 10,5 inch scherm beschikt. Dit zou 0,3 inch groter zijn dan zijn voorganger.

Er wordt ook gesteld dat er 64GB aan opslag beschikbaar is voor de meest betaalbare variant. Dit zou een flinke stap vooruit zijn in vergelijking met de 32GB die nu aanwezig is in de standaard iPad.

Daarnaast zou het design veel weghebben van vorige iPads met een Touch ID-knop en grotere schermranden.

Een tweede leak herhaalt deze informatie, maar suggereert dat de behuizing van de iPad een stuk dunner en lichter wordt dan voorheen.

Ook een ander gerucht stelt dat de nieuwe iPad (2021) dunner wordt. De leaker voegt er zelfs aan toe dat de tablet wordt ontworpen met studenten als doelgroep in gedachten.

Wat we willen zien

Hieronder volgt een lijst met functies die we graag terug willen zien in de iPad (2021), waaronder veranderingen ten opzichte van vorige modellen, extraatjes uit andere iPad-reeksen en gloednieuwe functies.

1. Frontcamera met hoge resolutie

Als je selfies wil nemen met de iPad 10.2 (2020) of zelfs een videogesprek wil houden, valt de korrelige camerakwaliteit al snel op. Dit komt omdat de tablet over een magere 1,2MP selfiecamera beschikt. Dat is een erg lage resolutie.

Een tablet hoeft natuurlijk niet over een hele geweldige kwaliteit frontcamera te beschikken. Doorgaans zal je met je smartphone een stuk mooiere foto's kunnen maken. Als je professionele portretten wil schieten, gaat een tablet je die kwaliteit nooit kunnen bieden.

Echter is 1,2MP wel heel erg laag. We vinden dat Apple deze resolutie prima moet kunnen opschalen naar 8MP of iets in die richting. Dit zou iets betere selfies tot gevolg hebben. Ook de kwaliteit van videogesprekken is dan beter.

2. Grote verandering aan het design

De standaard iPad-reeks heeft sinds het originele debuut niet veel veranderingen ondergaan. De iPad 10.2 uit 2020 is de achtste generatie, maar ziet er erg gedateerd uit, zelfs in vergelijking met betaalbare Android-tablets. Ook de futuristisch ogende iPad Air- en Pro-modellen dragen bij aan het ouderwetse uiterlijk van de standaard iPad.

Het wordt hoog tijd voor een design-upgrade voor de iPad, zoals bij de iPad Air 4. We vragen overigens niet over een exacte kopie van dat design, maar we zien graag dat de nieuwe iPad (2021) wat moderner aan zou voelen.

3. Meer opslag

De meeste smartphones beschikken over 128GB aan opslag, maar Apple verkoopt nog altijd tablets met slechts 32GB. In een modern tijdperk waar mensen games, films, series, muziek en documenten downloaden, is dat echt niet voldoende.

Uiteraard kun je voor een grotere opslagcapaciteit kiezen, maar de iPad uit 2020 kwam enkel in een 32GB of 128GB variant. Dat betekent dat je dus enkel de keuze hebt uit óf heel weinig óf veel geheugen. Extreem veel geheugen kunnen we 128GB niet noemen; de iPad Pro-modellen komen namelijk met maximaal 1TB aan opslag.

4. Sneller opladen

De meeste instapniveau iPads komen met 10W laden, wat nu niet bepaald snel is. Het model uit 2020 leverde 20W opladen, maar ook dat is niet echt om over naar huis te schrijven.

Apple-producten beschikken nooit echt over een geweldige batterijduur of snelladen, maar we zouden graag zien dat de fabrikant iets meer zijn best gaat doen op dit gebied.

5. Een USB-C-poort

Hoewel nieuwere iPad Pro-modellen (en de nieuwste iPad Air) over een USB-C-aansluiting beschikken, hebben de standaard iPads en iPad Mini's nog altijd een Lightning-poort.

USB-C-kabels laden een stuk sneller op dan Lightning en bieden bovendien een snellere data-overdracht. Apple blijft graag hangen bij Lightning zodat het meer geld kan verdienen met het verkopen van zijn eigen laders en accessoires. Vanwege de lage snelheid, kunnen we niet voorstellen dat Apple hier nog lang gebruik van wil kunnen maken.