iPhone 14 Pro komt mogelijk met 48MP camera (en zonder notch)

De iPhone 13 is pas net uit de doeken gedaan, maar we horen nu al een hoop geruchten over het volgende vlaggenschip van Apple: de iPhone 14-reeks wordt volgend jaar verwacht.

Volgens Apple-analist Ming Chi-Kuo (via 9to5Mac) komt de iPhone 14 met een

"punch-hole display", wat betekent dat de frontcamera in het midden van het scherm geplaatst wordt en er afscheid wordt genomen van de traditionele notch (inkeping).

Kuo stelt daarnaast dat er een 48MP camera wordt geïntroduceerd voor de twee "high-end modellen". Hiermee wordt naar verwachting de Pro-reeks van de iPhone 14 bedoeld.

Kuo gaat daarnaast dieper in op de schermgroottes van de iPhone 14-reeks. Hij verwacht een 6,1 inch display voor de iPhone 14 en iPhone 14 Pro. Voor de iPhone 14 Max en Pro Max zou het om een schermgrootte van 6,7 inch gaan.

De bovenstaande schermafmetingen matchen de displays van de iPhone 13-reeks, maar volgens Kuo zou er dit keer een niet-Pro-versie van de Max komen. Daarnaast benoemt Kuo dat dit toestel minder dan 900 dollar zal kosten bij lancering.

Analyse: positieve veranderingen voor de iPhone 14?

Het is belangrijk om te weten dat deze details nog niet vaststaan. De iPhone 14 is bovendien - naar verwachting - nog bijna een jaar van ons verwijderd. Ming-Chi Kuo is in het verleden echter wel een betrouwbare bron gebleken als het gaat op Apple-leaks.

Het komt niet als een verrassing dat Apple mogelijk voor een punch-hole camera op de iPhone 14 gaat. Met een dergelijke selfiecamera blijft er meer schermruimte over. Bovendien vinden veel mensen dat het er esthetisch gezien een stuk beter uitziet dan een notch.

Daarnaast kunnen we ook niet klagen over de mogelijke komst van een 48MP camera. Het zou een grote stap voorwaarts zijn in vergelijking met de relatief magere 12MP camera uit de iPhone 13. Het moet de toekomstige Pro-modellen differentiëren van de rest.