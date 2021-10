iPad Air met OLED-display lijkt onwaarschijnlijk voor 2022

Waar eerder werd gesteld dat de iPad Air over de betere, levendigere OLED-schermtechnologie zou beschikken, lijkt het erop dat dit van de baan is. Volgens de laatste voorspellingen blijft het aankomende model gebruik maken van een LCD-display.

Dit nieuws is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo (via MacRumors). Hij suggereert dat de iPad Air 5 zich nog even zal distantiëren van de iPad Pro-reeks en nog even bij de LCD-technologie blijft om de prijs te drukken.

Enkele dagen terug stelde een andere bron al dat de iPad Air met OLED-display niet in 2022 zou verschijnen. Hoewel niets zeker is, lijkt het er steeds meer op dat Apple voorlopig bij LCD blijft.

Kuo heeft nog wat informatie om te delen. Naar verluidt krijgt de volgende 11 inch iPad Pro dezelfde mini-LED-technologie als de 12,9 inch iPad Pro. Een reden dat de iPad Air in 2022 nog niet over OLED beschikt is volgens Kuo om de 11 inch iPad Pro meer ruimte te geven om te shinen. Bovendien zouden de prestaties van de iPad Air met OLED-display niet aan de standaarden van Apple voldoen.

Opinie: er zijn veel te veel iPads

De iPad 10.2 (2021). (Image credit: Future)

De kans is groot dat je tegenwoordig niet meer weet hoeveel verschillende iPads Apple maakt en wat de verschillen tussen de tablets zijn. In september lanceerde Apple 2021-versies van de iPad Mini en de instapniveau iPad.

De mini-LED-technologie van de grotere iPad Pro is momenteel niet beschikbaar op de kleinere iPad Pro. Dat is een goed voorbeeld van de kleine variaties binnen de iPad-reeksen. Dan hebben we nog niet gesproken over de verschillende opslagconfiguraties.

Momenteel vult de iPad Air de kloof tussen de goedkope iPad en de duurdere iPad Pro's. Voor een hoop mensen is het de ideale keuze op het gebied van specs en design. Of Apple dit opnieuw voor elkaar zal krijgen voor 2022, moet nog blijken.

Een mogelijkheid om tussen de bomen het bos te vinden als het gaat om iPads, is het prijskaartje. Het geeft enigszins een idee van welke tablets een nieuwere technologie aan boord hebben. We hebben echter nog geen idee wat de nieuwe iPad Air zal kosten.