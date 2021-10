Apple Watch 7 mogelijk later deze maand verkrijgbaar

De Apple Watch 7 is uit de doeken gedaan naast de iPhone 13 en iPad Mini 2021 in september. Het is echter nog niet mogelijk om de smartwatch (vooruit) te bestellen. Het lijkt erop dat dit in oktober wel mogelijk is.

Leaker Jon Prosser stelt op zijn website Front Page Tech dat de Apple Watch 7 "ten vroegste volgende week" verkrijgbaar zal zijn. Dat betekent mogelijk dat de smartwatch in de week van 4 oktober te bestellen is.

Voorlopig moeten we dit nieuws echter met een korrel zou nemen. Prosser heeft het vaker bij het rechte eind gehad, maar zat er ook vaak genoeg naast.

Met deze datum wordt waarschijnlijk het moment genoemd dat de pre-orders opengaan. We verwachten de officiële release een week later, vanaf 11 oktober.

In hoeverre we Prosser op zijn blauwe ogen mogen geloven, weten we nog niet. Het is mogelijk dat de Apple Watch 7 alsnog later verschijnt dan hierboven vermeld staat.

Apple Watch 7 (Image credit: Apple)

Analyse: de upgrade waard?

De Apple Watch 7 is geen enorme upgrade van de Apple Watch 6. We zouden zelfs bijna vergeten dat de smartwatch is aangekondigd, aangezien het overschaduwd wordt door enkele andere producten die gelanceerd zijn tijdens het Apple Event.

De iPad Mini (2021) beschikt over genoeg upgrades ten opzichte van de versie uit 2019. Daarnaast heeft Apple ook de iPhone 13-reeks en iPad 10.2 (2021) uit de doeken gedaan. Wellicht dat de Watch 7 daardoor wat meer op de achtergrond is gevallen.