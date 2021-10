AirPods 3 verschijnen waarschijnlijk nog in 2021

De AirPods 3 verschijnen mogelijk nog voor het eind van 2021, als we insiders uit de industrie mogen geloven. Aanvankelijk verwachtten we de vernieuwde draadloze oortjes van Apple naast de release van de iPhone 13 in september, maar dit was niet het geval.

Deze informatie is afkomstig van DigiTimes (via MacRumors). We wachten al lange tijd op de AirPods 3, waardoor het goed mogelijk is dat Apple inderdaad van plan is om de earbuds dit jaar nog uit te brengen.

De tweede generatie AirPods werden gelanceerd in maart van 2019. Dit betekent dat het hoog tijd wordt voor de opvolgers. Zelfs als de pandemie de productieschema's overhoop gooit.

Productie mogelijk snel van start

Naar verluidt zou Apple een aantal weken geleden zijn gestart met het produceren van de nieuwe oortjes. Dit maakt het gerucht dat de AirPods 3 nog in 2021 verschijnen een stuk geloofwaardiger.

De AirPods 3 komen naar het schijnt met verbeterde audiokwaliteit. Er gaan daarnaast geruchten rond dat de oortjes over een langere batterijduur beschikken, evenals verbeterde bastonen.

Het is mogelijk dat de AirPods 3 gelijktijdig worden onthuld met de nieuwe MacBook Pro's dit jaar. Daarnaast is het ook mogelijk dat Apple een simpele persrelease genoeg vindt. Zodra de AirPods 3 lanceren, lees je het op TechRadar.

Analyse: Apple heeft geen haast om de AirPods 3 uit te brengen

The Apple AirPods Max. (Image credit: Apple)

Apple's AirPods zijn sinds 2016 verkrijgbaar en een groot succes gebleken. Het bedrijf uit Cupertino, Californië heeft een hoop exemplaren verkocht. Zowat iedere telefoonfabrikant heeft Apple inmiddels gevolgd in het uitbrengen van eigen draadloze oortjes.

Twee en een half jaar wachten is relatief lang voor een gadgetupgrade. Apple heeft klaarblijkelijk geen haast, en dat hoeft ook niet. De tweede generatie AirPods zijn nog steeds goed in wat ze doen.

Na de verschijning van de AirPods 2 zijn ook de AirPods Pro en AirPods Max uit de doeken gedaan. Het is dus niet alsof het bedrijf compleet stil heeft gezeten in de tussentijd.

Het is nog de vraag in hoeverre de AirPods 3 een verbetering zullen zijn als het gaat om verbeterde functies en audiokwaliteit. Het is echter al zo goed als zeker dat Apple een hele hoop van de draadloze oortjes zal verkopen.