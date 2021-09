'AirPods 3 krijgen betere batterijduur en grotere bas'

We horen nu al een tijdje geruchten over de Apple AirPods 3, en nu we dichter bij het volgende Apple Event komen op 14 september neemt de spanning toe. Leaker Max Weinbach heeft enkele functies gedeeld die we van de next-gen volledig draadloze earbuds mogen verwachten.

Volgens enkele tweets van Weinbach komen de AirPods 3 - die samen met de iPhone 13 zouden verschijnen - met een betere batterijduur dan de 24 uur van de huidige AirPods.

AirPods 3rd Generation Charging Case should receive an around ~20% larger battery, compared to the 2nd Gen.Wireless Charging is a standard feature.Overall sound should be about the same as you've seen on the 2nd Generation, though with noticably better bass and low ends.September 7, 2021 See more

Het lijkt wel dat de verbeteringen eerder bij de oplaadcase liggen dan bij de buds zelf. Weinbach stelt dat de batterij van de case twintig procent groter zal zijn dan die van de AirPods uit 2019.

Hoeveel extra batterijduur dat exact oplevert, is onduidelijk. Hoe dan ook zijn verbeteringen op dit vlak meer dan welkom. We hopen stiekem wel dat de draadloze oortjes zelf ook een langere batterijduur krijgen. Momenteel krijg je per oplaadbeurt tot wel vijf uur luisterplezier, wat vrij weinig is in vergelijking met concurrenten zoals de Sony WF-1000XM4.

Volgens Weinbach zou de oplaadcase nu standaard met draadloos laden komen. Momenteel moet je extra betalen voor een case met deze functie, waardoor de earbuds een prijskaartje krijgen van 229 euro in plaats van 179 euro. We hopen wel dat de komst van deze functie de algemene prijs van de oortjes niet (teveel) laat stijgen.

Hoe zit het met de geluidskwaliteit?

Los van de batterijduur zijn we ook benieuwd hoe de AirPods 3 zich zullen verhouden ten opzichte van hun voorgangers op vlak van geluid.

Volgens Weinbach zouden ze hetzelfde klinken als de huidige AirPods, maar dan met "merkbaar betere bas en lagere tonen". De AirPods 2019 klonken heel goed in de middentonen, maar de hoge tonen waren schel en de bas was ondermaats. Een betere bas is dus zeker welkom.

We zouden ook Spatial Audio voor de AirPods 3 met open armen ontvangen. Deze technologie werkt met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-content. Spatial Audio past directionele audiofilters toe, waardoor het geluid in een 3D-ruimte wordt geplaatst en het geheel veel immersiever aanvoelt.

De AirPods Pro komen met ondersteuning voor Spatial Audio, wat we ook in de AirPods 3 willen zien verschijnen. (Image credit: Apple)

Ook ondersteuning voor hi-res audio zou gewenst zijn, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk. Nu Apple Music gratis hi-res audio aanbiedt, zou het goed zijn om te zien dat het bedrijf ook voldoende hardware aanbiedt die deze hoogkwalitatieve audio kan afspelen.

Momenteel ondersteunen alle AirPods-modellen enkel de AAC-codec bij een verbinding met een toestel met iOS of iPadOS. Het nieuwe formaat van Apple Music is echter gecodeerd in ALAC. Zonder ondersteuning voor ALAC in de audio-producten van Apple zoals de AirPods, AirPods Pro en AirPods Max heb je hier weinig aan.

Hopelijk hoeven we niet al te lang meer te wachten om te zien hoe de oortjes zullen verschillen van hun voorgangers. Het volgende Apple Event vindt op 14 september plaats om 19:00 lokale tijd. Als we alle geruchten mogen geloven, zullen we dan meer te weten komen over de iPhone 13, Apple Watch 7 en de AirPods 3.