Samsung Galaxy S21 FE bijna zeker geannuleerd

Komt er nu toch een Samsung Galaxy S21 FE? Dat weten we pas als Samsung ons iets meer informatie geeft. Het bedrijf zou naar verluidt wel alle referenties naar de smartphone van zijn websites aan het verwijderen zijn, waardoor we een vermoeden hebben dat de smartphone uitblijft.

Volgens techsite SamMobile worden de ondersteuningspagina's voor de Samsung Galaxy S21 FE in onder meer Hong Kong, Zuid-Afrika en Singapore verwijderd, wat op een annulering van het toestel wijst.

Deze informatie komt er nu enkel dagen nadat Samsung in een officieel bericht stelde dat een lancering van de smartphone in het midden van oktober werd geannuleerd. Het bedrijf zou naar verluidt bekijken of het de smartphone wel zou uitbrengen.

Ook daarvoor vingen we reeds allerlei berichten op rond het al dan niet verschijnen van de Samsung Galaxy S21 FE. De smartphone volgt hiermee een gelijkaardig patroon als de Samsung Galaxy Note 21, die na enige twijfel in het begin van dit jaar ook werd geannuleerd.

Het is wel logisch dat Samsung de S21 FE laat vallen. Gezien de aanhoudende chiptekorten houdt het zijn halfgeleiders misschien liever bij voor zijn nieuwe foldables, de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3.

Deze laatstgenoemde zou naar verluidt goed verkopen, en beide smartphones maken gebruik van de Snapdragon 888-chipset die we ook in de Galaxy S21 FE verwachten.

De Samsung Galaxy S20 FE krijgt dit jaar waarschijnlijk geen opvolger. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Analyse: ondersteuningspagina's verwijderen houdt niet noodzakelijk in dat de smartphone dood is

Als Samsung de ondersteuningspagina's voor de Samsung Galaxy S21 FE verwijdert, dan lijkt dat geen goed nieuws. Er kunnen echter nog andere verklaringen zijn waarom het bedrijf dat doet.

Om te beginnen is het niet ideaal om ondersteuningspagina's te hebben voor een smartphone die nog niet is aangekondigd. De kans bestaat ook dat het bedrijf deze per ongeluk online heeft geplaatst. Door ze nu te verwijderen willen ze misschien hun eerdere fout rechtzetten.

Het kan ook dat de Samsung Galaxy S21 FE slechts op een beperkt aantal plaatsen wordt uitgerold. De plaatsen waar de ondersteuningspagina's worden verwijderd kunnen dan mogelijk toch naast het toestel vissen. Gezien het aanhoudende chiptekort kan dat een oplossing zijn voor Samsung om het toestel toch te lanceren. Google deed een gelijkaardige zet door de Google Pixel 5a enkel in de Verenigde Staten en Japan uit te brengen.

Hoe dan ook zijn we weinig optimistisch, gezien de eerdere onzekerheid over de toekomst van de Galaxy S21 FE. Het zou ons dus verbazen als we deze smartphone wél zien opduiken.

Dat kan voor velen een teleurstelling zijn. Dit, in combinatie met het uitblijven van een nieuw Note-model, heeft ervoor gezorgd dat we in de tweede helft van dit jaar geen conventioneel vlaggenschip van Samsung zagen verschijnen. Gelukkig moeten we niet gigantisch lang meer wachten op de Samsung Galaxy S22, die naar verluidt in januari van 2022 zou opduiken.

