Samsung Galaxy S21 FE-release naar verluidt onzeker

Er heerst nogal veel onduidelijkheid over de komst van de Samsung Galaxy S21 FE. Het toestel verscheen niet op de verwachte datum in augustus, en bronnen weten niet goed of de smartphone geannuleerd is of gewoon later in het jaar ten tonele verschijnt. We hebben dus geen idee wanneer de smartphone komt, als dat al überhaupt het geval is.

Enkele dagen geleden hoorden we dat hij tegen het einde van oktober zou opduiken, maar een nieuwe bron stelt dat hij helemaal niet meer komt. Deze informatie komt van de Koreaanse nieuwssite Digital Daily. Zij kregen naar verluidt een officiële melding van Samsung waarin ze stellen dat ze "de Galaxy S21 FE onthulling hebben geannuleerd, die voor het midden van oktober gepland stond", samen met "we herbekijken de lancering van de smartphone".

Het is een beetje gek dat Samsung dit zou hebben gemeld, omdat het nooit een Unpacked-event in oktober heeft aangekondigd. We vroegen Samsung om wat meer uitleg en zullen bij antwoord dit artikel van een update voorzien.

De laatste informatie van Samsung is wel interessant. Het lijkt alsof zelfs Samsung niet zeker is of hun budget-versie van de Galaxy S21 ooit op de markt zal verschijnen.

Analyse: al genoeg Samsung-smartphones

Met allerlei geruchten die verschillende informatie geven, is niemand nog zeker wat er met de Galaxy S21 FE gaat gebeuren. Dat kan natuurlijk perfect in het voordeel spelen van Samsung.

Geruchten stellen dat het aanhoudende tekort aan halfgeleiders de grote reden is voor het uitblijven van de S21 FE. Andere smartphones, waaronder de OnePlus 9T en Galaxy Note 21 zijn om dezelfde redenen geannuleerd. Blijkbaar zou het bedrijf moeite hebben om genoeg chips te bemachtigen. In dit geval zouden de aanhoudende geruchten het perfecte excuus zijn voor het bedrijf om geen toestel uit te brengen.

Samsung zou zijn processoren kunnen bijhouden voor 2022 en ze voor een FE-versie van de Galaxy S22 of een middenklasse smartphone gebruiken.

Er is tot nu toe slechts één echte Fan Edition-smartphone verschenen, dus we moeten ook niet verwachten dat Samsung hier elk jaar een nieuwe versie van zal uitbrengen.

Er zijn dit jaar al een hele reeks smartphones verschenen, en het begint voor bedrijven aan de late kant te worden om nog veel nieuwe toestellen uit te brengen. Black Friday komt eraan, en we verwachten ook nog de Google Pixel 6 die ongetwijfeld veel aandacht zal opeisen.

Het marktsegment waar de Galaxy S21 FE zich op wil richten werd zonet gedomineerd door de recente Xiaomi 11T Pro. De vraag is dus of we nog een middenklasse vlaggenschip nodig hebben, zeker als het waarschijnlijk moeilijk zal kunnen concurreren met de nieuwe smartphone van Xiaomi.

De markt is inmiddels verzadigd en Samsung mag dus zeker dit toestel een keertje overslaan. Zolang het volgend jaar een indrukwekkende S22-reeks weet te leveren, dan doen we niet moeilijk.