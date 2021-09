Samsung Galaxy S22-leak toont renders en verwijzing naar Galaxy Note 22 Ultra

De geruchtenmolen rond de Samsung Galaxy S22 draait op volle toeren. Nieuwe informatie over de aankomende vlaggenschipreeks van Samsung blijft binnenstromen. Renders van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus tonen ons wat we mogelijk kunnen verwachten.

De bekende tipgever @OnLeaks publiceerde renders van het standaardmodel (via Zouton) en het Plus-model (via 91mobiles). Deze renders zouden zijn opgesteld met informatie afkomstig van bronnen binnen het bedrijf die op de hoogte zijn van de plannen van Samsung voor 2022.

Deze nieuwe onofficiële renders hebben veel weg van het design van de huidige Galaxy S21-reeks, in tegenstelling tot de Galaxy S22 Ultra-renders die we recent zagen opduiken. We vragen ons af wat Samsung allemaal van plan is met de S-reeks voor volgend jaar.

And now, your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS22Plus!

And, in order to wrap up my #Samsung #GalaxyS22 Series run, here comes your very first and early look at the vanilla #GalaxyS22!

Grote verandering

Er zijn nog andere geruchten die een mogelijke opschudding van Samsung-producten ondersteunt. De bekende leaker @chunvn8888 onthult dat de Galaxy S22 Plus mogelijk wordt omgedoopt tot de Galaxy S22 Pro. De Galaxy S22 Ultra zou dan de Galaxy Note 22 UItra kunnen worden. De standaard Galaxy S22 blijft echter wel de Galaxy S22.

Het ziet ernaar uit dat de Ultra-versie van de S-reeks inderdaad de nieuwe Note zal worden. We vingen al andere geruchten op dat dit het geval zou zijn op vlak van hardware, en blijkbaar wordt ook de naam aangepast.

Dat zou verklaren waarom de recente renders van de Galaxy S22 Ultra zo hard verschillen van deze renders op vlak van ontwerp. We verwachten dat de smartphones in januari van 2022 verschijnen, dus hopelijk krijgen we dan een antwoord op al onze vragen.

Analyse: een Samsung-smartphone voor iedereen

De Samsung Galaxy Note 20. (Image credit: TechRadar)

Samsung maakt veel verschillende smartphones, van vouwbare vlaggenschepen tot betaalbare middenmoters. Het ziet ernaar uit dat het bedrijf volgend jaar wat orde wil scheppen in zijn reeksen.

Na de annulering van de Galaxy Note 21 vroegen we ons af of we ooit nog een Note te zien zouden krijgen. Momenteel denken we van wel, maar de kans is groot dat het een omgevormde Galaxy S22-smartphone wordt. Alle tekens wijzen op de komst van S Pen-ondersteuning en een ingebouwde sleuf om de stylus in op te bergen.

Soms voelde het verschijnen van drie verschillende Galaxy S-smartphones wel wat veel aan. De verschillen tussen de verschillende toestellen - en eerdere versies van deze smartphones - zijn niet altijd zo duidelijk of eenvoudig op te merken.

Het lijkt logischer om met twee S-reeksen te werken en de derde om te schakelen naar de Note-serie. Het wordt interessant om te zien hoe Samsung alle reeksen vorm zal geven bij de onthulling. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het begin van 2022.