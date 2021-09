'Samsung Galaxy S22 Ultra komt met ingebouwde S Pen'

Samsung gaf eerder al aan dat de Samsung Galaxy Note 21 geannuleerd werd, waardoor fans van de stylus-smartphone in de kou bleven staan. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. De Samsung Galaxy S21 Ultra was compatibel met de S Pen, maar had geen plaats om deze stylus in op te bergen. Volgens een gerucht zal de Galaxy S22 Ultra wel met een sleuf komen waar je de S Pen in kwijt kan.

Die informatie is afkomstig van de populaire leaker Ice Universe. In een bericht op het Chinese socialemediaplatform Weibo stelde hij dat volgens zijn bronnen "de S22 de nieuwe Note is geworden, met een ingebouwde S Pen". Als dit gerucht klopt, dan zal er zich een opening bevinden in de behuizing van de smartphone waar je de S Pen-stylus in kan opbergen als je ze niet gebruikt.

Ice Universe stelt ook dat de smartphone veel zal lijken op de Galaxy Note 20 Ultra, maar het is nog onduidelijk wat hij daar juist mee bedoelt. Mogelijk verwijst hij daarmee naar de scherpere bovenste randen die de Note Ultra had. Bovendien meldt de leaker dat de smartphone met een batterij van 5.000mAh komt.

Dit zegt ons natuurlijk niet veel over de standaard Galaxy S22 en S22 Plus, maar als we van de S21-reeks uitgaan, dan komen ze waarschijnlijk zonder stylus-functionaliteiten.

Analyse: vergeet-me-Note

Bij de annulering van de Samsung Galaxy Note 21 werd er initieel geopperd dat de reeks zich de komende jaren verder zou zetten. Geruchten uit de industrie spraken dit al snel tegen. Voor velen was de Galaxy Z Fold 3 de nieuwe opvolger als top-end smartphone met stylus-functionaliteiten. De Note-reeks zou dus vervangen worden door de vouwbare smartphones van Samsung.

Ook al kwamen zowel de Z Fold 3 als S21 Ultra beide met S Pen-compatibiliteit, toch had geen van deze twee smartphones een plaats waar je de stylus kwijt kon. Dat maakte de toevoeging van de S Pen natuurlijk iets onhandiger dan bij de Note-reeks.

Als de Galaxy S22 Ultra echter wel een opening heeft voor de stylus, in combinatie met de top-end specs en prijs die we verwachten, dan is de smartphone op zowat elk vlak de nieuwe Note.

Indien deze informatie klopt, dan lijkt dit de doodssteek voor de Note-reeks. Samsung zou immers geen Note-reeks uitbrengen als ze reeds over smartphones beschikken die alle zelfde functionaliteiten hebben.

Fans van de Galaxy Note-reeks moeten dan niet té hard treuren, omdat de Samsung Galaxy S22 Ultra alle nodige features in huis heeft. De S22 lanceert vermoedelijk in het begin van 2022, dus we zullen nog even moeten wachten alvorens we het kunnen bevestigen.