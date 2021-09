Samsung Galaxy S22 is mogelijk kleiner dan de S21

De Samsung Galaxy S22 verschijnt mogelijk over enkele maanden en komt naar verluidt met een compacter scherm en een kleinere batterijcapaciteit dan we van de Galaxy S21 gewend zijn.

Het nieuws is afkomstig van bekende tipgever Ice Universe. Hij stelt dat het standaard model uit de Galaxy S22-reeks over een 6,06 inch scherm beschikt. De S21 heeft daarentegen een schermgrootte van 6,2 inch. Dit betekent dat Samsung dit keer mogelijk voor iets kleinere toestellen gaat.

Batterijcapaciteit

Ice Universe stelt daarnaast dat de batterijcapaciteit 3.700mAh bedraagt, wat een stuk lager is dan de 4.000mAh uit de Galaxy S21.

De tipgever zegt dat de Galaxy S22 het "kleinste vlaggenschip van Samsung in jaren" is. Naar verluidt zijn de afmetingen "iets kleiner" dan wat de standaard iPhone 13 dit jaar biedt. Deze beschikt namelijk over een 6,1 inch display.

We hebben al eerder geruchten opgevangen over de batterijcapaciteit van de Galaxy S22-reeks. Daar wordt ook 3.700mAh als mogelijkheid genoemd, waardoor het een stuk aannemelijker is dat dit daadwerkelijk het geval is.

Opinie: formaat zegt niet alles

The Samsung Galaxy S21. (Image credit: TechRadar)

Als de informatie inderdaad klopt, lijkt het erop dat fans van kleinere toestellen iets hebben om naar uit te kijken. De Samsung Galaxy S22 verschijnt waarschijnlijk in januari van 2022.

Een schermgrootte van iets meer dan 6 inch zorgt ervoor dat het toestel niet in het vaarwater komt van de iPhone 13 Mini (een schermgrootte van 5,4 inch, net als de iPhone 12 Mini), maar eerder in de buurt ligt van de standaard iPhone 13 (6,1 inch). De Galaxy S22 Plus en Ultra zullen waarschijnlijk grotere displays krijgen.

De grootte van het scherm en de batterijcapaciteit zeggen niet altijd alles over de uiteindelijke kwaliteiten van een telefoon. Hoewel de batterijcapaciteit mogelijk krimpt in de Galaxy S22, hoeft dit niet te betekenen dat de levensduur van de batterij (enorm) verslechterd. Uiteraard lees je hier alles over zodra we het toestel van volgend jaar hebben getest.