'Samsung Galaxy S22 verschijnt in januari 2022'

De Samsung Galaxy S22 verschijnt mogelijk in januari van 2022. Volgens het Zuid-Koreaanse The Elec begint de massaproductie van het nieuwe vlaggenschip van Samsung in november (via XDA Developers). Dat zou betekenen dat de S22 in januari in de schappen moet kunnen liggen.

Het gerucht klinkt realistisch, aangezien de Samsung Galaxy S21-reeks ook in januari is verschenen. Voorgaande vlaggenschepen van de fabrikant lanceerden in februari of maart, maar het lijkt erop dat Samsung net als dit jaar voor een vroege start wil gaan.

Samsung Galaxy S22: wat we denken te weten

Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Aakash Jhaveri)

Het is nog aan de vroege kant voor geruchten en leaks over de Samsung Galaxy S22, maar er is al het een en ander de revue gepasseerd. Veel geruchten gaan in op de camera's. Er wordt gesproken over een verlaging in megapixels, maar een boost in optische zoomniveaus. Dit zou gelden voor zowel de standaard S22 als het Plus-model.

Als het aankomt op de Galaxy S22 Ultra, zou dit toestel over ongeveer dezelfde cameraspecificaties beschikken als de S21 Ultra. Verwacht dus geen enorme vooruitgang op het gebied van de cameratechnologie.

De S22-reeks heeft overigens veel weg van de S21-serie, waaronder op het gebied van schermen. Het gaat momenteel puur om speculaties. We zullen de komende maanden ongetwijfeld meer horen over de specificaties en configuraties.