Blogpost rond Sonos Arc Ultra vermeldt 9.1.4-kanaals geluid en "Sound Motion" speakers

De Sonos Arc Ultra soundbar zou uitgerust zijn met 9.1.4-kanaals Dolby Atmos-geluid uit 14 drivers die de nieuwe "Sound Motion" speakertechnologie bevatten, plus Trueplay-ondersteuning voor Android en een nieuwe instelbare dialoogverbetering. Deze info werd onthuld in het nieuwste lek rond de soundbar, afkomstig van de Amerikaanse retailer B&H Photo Video. Op hun website werd vroegtijdig een blogpost rond de lancering van de soundbar geplaatst. Dit werd kort na de publicatie gespot door de r/sonos subreddit.

Dit doet ons vermoeden dat de soundbar niet lang meer op zich laat wachten. Op basis van een ander lek zou de lancering op 29 oktober plaatsvinden, al zouden we niet verbaasd zijn als het vroeger zou gebeuren. Voor we de info in de blogpost doornemen, trakteren we je eerst op een teaservideo voor de Sonos Arc Ultra, die kort op Facebook verscheen voor hij weer verwijderd werd.

Alles over de Sonos Arc Ultra

Het lek bevestigt nogmaals dat we de Arc Ultra en Sonos Sub 4 samen kunnen verwachten, maar bevat ook een heleboel informatie die we nog niet eerder hadden. Eerst en vooral is er de luidsprekeropstelling. Dit is wat B&H Photo Video erover te zeggen heeft:

“De Arc Ultra heeft maar liefst veertien drivers, drie meer dan de [originele] Arc, bestaande uit zeven tweeters, zes midwoofers en een ingebouwde subwoofer. Elke driver, ontworpen door Sonos, is nauwkeurig en onder een hoek geplaatst in de soundbar om 9.1.4-kanaals geluid te leveren. Vijftien klasse-D digitale versterkers, perfect afgestemd op de unieke akoestische architectuur van de soundbar, drijven elke driver afzonderlijk aan om het geluid voor elk kanaal te optimaliseren.”

De originele Sonos Arc werd door Sonos gepresenteerd als een 5.1.2-kanaals systeem, dus we maken hier een grote sprong voorwaarts. Het is opmerkelijk dat in principe nog geen enkele Dolby Atmos-soundbar vier opwaartse kanalen in de eigenlijke soundbar bevat, dus Sonos kan hier een primeur hebben.

Het lek bevestigt vervolgens dat Sonos' langverwachte volgende generatie luidsprekertechnologie aanwezig is en dat die "Sound Motion" gaat heten: “Ontworpen met hun nieuwe Sound Motion-technologie, omhult de Sonos Arc Ultra je met nauwkeurig geluid vanuit elke richting. Met Sound Motion heeft Sonos een manier gevonden om verbeterd en dynamischer geluid te leveren in een slanker design.”

Sonos kocht een paar jaar geleden het bedrijf Mayht dat een technologie had ontwikkeld die het destijds "HeartMotion" noemde, wat in feite een manier was om krachtige luidsprekertechnologie van hoge kwaliteit te maken in een veel kleiner formaat. B&H zegt het volgende: “Om de nauwkeurigheid en helderheid verder te verbeteren, zorgen geïntegreerde microfoons en Sonos Trueplay-software ervoor dat de Arc Ultra naar je ruimte kan luisteren en de EQ kan afstemmen op basis van de akoestiek van de kamer. Met de Arc Ultra is Trueplay tuning niet alleen beschikbaar voor iOS, maar ook voor Android.”

Het is onduidelijk of we het hier hebben over Trueplay Quick Tuning, dat al beschikbaar is op Android sinds de lancering van de Sonos Era 100 en Sonos Era 300, of over een nieuwe versie van Trueplay die nu eindelijk beschikbaar zou zijn op beide platformen. We gokken op het laatste, omdat de tekst verwijst naar meerdere microfoons in de Arc.

B&H onthulde tot slot nog “een geavanceerdere instelbare dialoogverbeteringsfunctie waarmee je nooit meer een woord hoeft te missen”. We hopen dat gebruikers met deze functie zelf het niveau van dialoogverbetering kunnen instellen, zodat ze niet meer aan hun lot worden overgelaten door de automatische regeling.