LG OLED TV's krijgen grote gratis upgrade eerder dan verwacht

De LG C3 en LG G3 krijgen een upgrade van hun smart tv-besturingssysteem, die nu al wordt uitgerold. Aanvankelijk verwachtten we deze update pas in de loop van 2025. De update naar webOS 24 introduceert verschillende nieuwe functies die voor het eerst verschenen op LG-tv's uit 2024.

De nieuwe software verschijnt nu op sommige modellen in de LG C3- en G3-serie, maar zoals FlatpanelsHD opmerkt, hoef je niet in paniek te raken als het nog niet op jouw tv is verschenen. Het kan een paar dagen duren voor het op alle tv's verschijnt. Als je een andere LG-tv uit 2023 hebt, inclusief de LG B3, zal je deze update ook ontvangen, maar pas op een later moment.

LG heeft beloofd 5 jaar lang updates te bieden voor zijn tv's met webOS, waarbij de upgrades een jaar na de volgende versie komen. Het was de bedoeling dat de tv's van 2023 de update naar webOS 24 zouden krijgen in 2025. LG loopt dus voor op schema en ons hoor je alvast niet klagen daarover. De tv's uit 2022, waaronder de LG C2, krijgen pas in 2025 de update met de software uit 2023 volgens deze logica.

Hier zijn de vier belangrijkste nieuwe functies van deze update, volgens LG:

Ingebouwde Chromecast: Nu kun je genieten van je mobiele content op het grote scherm zonder extra apparaten. Voice ID: Herkent je stem om je automatisch aan te melden en gepersonaliseerde content te tonen. Sportportaal: Bekijk het wedstrijdschema, de scores en de kansen van je favoriete teams in één oogopslag. Chatbot: Los problemen eenvoudig op met een digitale assistent.

Toen we deze nieuwe versie van webOS voor het eerst testten, noemden we het sportportaal en toegankelijkheidsfuncties (inclusief de chatbot) de beste veranderingen. Het is daarom leuk om te zien dat ze naar meer tv's komen.

De chatbot voelde aan als een work-in-progress, maar het algemene principe is dat je de tv gewoon kunt vragen waarom je beeld er niet goed uitziet en dat de chatbot een oplossing geeft. Zo wordt er niet meer verwacht dat je zelf uit het hoofd weet in welk menu je moet zitten en hoe je daar moet komen, wat duidelijk een goed idee is.

Dit is de eerste keer dat we de resultaten zien van LG's plannen om tv's te blijven upgraden en dit moet naar onze mening zeker een rol spelen wanneer je beslist welke nieuwe tv je gaat kopen. De belofte van vijf jaar updates zorgt er namelijk voor dat tv's op lange termijn interessanter zijn. Samsung heeft onlangs aangekondigd dat zijn tv's zeven jaar updates zullen krijgen (waarmee het de vijf jaar van LG verslaat), wat ongetwijfeld een reactie was op de belofte van LG. De vraag is nu of LG werkt aan een tegenoffensief en in de toekomst zijn tv's nog langer zal ondersteunen.