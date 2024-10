De Samsung Galaxy S25 gebruikt misschien toch de chipset waar we op hoopten

Een van de grootste vragen rond de Samsung Galaxy S25-serie is welke chipsets deze telefoons zullen gebruiken. Meestal maakt Samsung gebruik van een mix van Qualcomm Snapdragon-chipsets en zijn eigen Exynos-chipsets. Maar volgens gelekte informatie zou Exynos dit jaar mogelijk niet in de mix zitten, en zou er in plaats daarvan een MediaTek-chipset gebruikt kunnen worden in sommige Galaxy S25-modellen. Nu lijkt het er echter op dat Samsung alleen Snapdragon zal gebruiken.

Volgens de bekende leaker @Jukanlosreve op X is Samsung in onderhandeling met MediaTek en was het oorspronkelijk de bedoeling om een Dimensity-chipset (waarschijnlijk de high-end Dimensity 9400) te gebruiken in de Samsung Galaxy S25. Maar nu zal de hoofdserie van de Samsung Galaxy S25 exclusief een Snapdragon-chipset gebruiken (vermoedelijk de nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 4).

Toch zullen de chipsets van MediaTek blijkbaar nog wel verschijnen in een high-end Samsung-telefoon, aangezien de Samsung Galaxy S25 FE naar verluidt een MediaTek-chipset zal krijgen.

[Exclusive] The negotiations between Samsung and MediaTek, which initially aimed to include the Dimensity chip in the Galaxy S25, have shifted to placing the Dimensity chip in the S25 FE instead. The S25 will exclusively use Snapdragon chips.October 11, 2024

Dit is waarschijnlijk goed nieuws, omdat de Snapdragon 8 Gen 4 op basis van eerdere prestaties waarschijnlijk de krachtigste van deze chipsets zal zijn. Als elk model in de hoofdserie (niet-FE) van de Samsung Galaxy S25 overal een Snapdragon-chipset krijgt, wordt ook het probleem vermeden dat dezelfde telefoon in sommige regio's minder krachtig is, wat in eerdere jaren soms het geval was.

Een mogelijk nadeel is dat dit zou kunnen betekenen dat de Samsung Galaxy S25-serie duurder is dan eerdere modellen, omdat rapporten suggereren dat de Snapdragon 8 Gen 4 ongeveer 40 dollar duurder is dan de Snapdragon 8 Gen 3.

Natuurlijk zouden we dit lek met een korreltje zout moeten nemen, vooral omdat @Jukanlosreve nog geen bewezen staat van dienst heeft. Of in ieder geval niet onder die naam, maar naar verluidt is het leaker Tech Reve die een nieuw account gebruikt, en die leaker heeft het vaak bij het juiste eind gehad.

Een Samsung Galaxy S25 FE 'Slim'?

Terugkomend op het onderwerp van de Samsung Galaxy S25 FE, heeft de Zuid-Koreaanse site The Elec aangegeven dat dit model mogelijk wordt gelanceerd als een "slim" model. Om het dunner te maken, zou Samsung de batterij dunner kunnen maken, maar het oppervlak ervan vergroten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Samsung Galaxy S25 FE zal naar verluidt ook een 6,7-inch scherm hebben, net als de Samsung Galaxy S24 FE.

Hoe dan ook, met een dikte van 8 mm is de S24 FE al niet bijzonder dik, maar met de geruchten dat Apple werkt aan een dunne iPhone 17 Air of iPhone 17 Slim, zou het niet verrassend zijn als Samsung zich voorbereidt op een eigen alternatief.