Samsung Galaxy S25 zou onverwachte, maar alsnog krachtige chipset bevatten

Als je ons voor vandaag had gevraagd welke chipset de Samsung Galaxy S25-serie zou gaan gebruiken, dan hadden we gegokt op de Snapdragon 8 Gen 4 en de Exynos 2500, afhankelijk van de regio en het toestel. Dit jaar koos Samsung in Europa voor hun eigen Exynos 2400 in de basisversie en Plus-versie, maar wel voor de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in de Ultra-versie. Nu lijkt het erop dat sommige Samsung Galaxy S25-toestellen een MediaTek Dimensity 9400 zullen gebruiken.

Een paar onderzoekers van Google DeepMind hebben dit gesuggereerd in een blogpost op de DeepMind-website (gespot door NotebookCheck). Ze schrijven het volgende: “MediaTek, een van de beste chipfabrikanten ter wereld, heeft AlphaChip uitgebreid om de ontwikkeling van hun meest geavanceerde chips te versnellen, zoals de Dimensity Flagship 5G die wordt gebruikt in mobiele telefoons van Samsung, terwijl het vermogen, de prestaties en efficiëntie werden verbeterd.”

Nu noemt Google de Samsung Galaxy S25 niet bij naam, maar het zegt wel dat een MediaTek Dimensity Flagship 5G-chipset (dat is dus hoe dan ook een chipset in de 9000-serie) wordt gebruikt in Samsung-telefoons. Op dit moment zijn er geen Samsung-telefoons met MediaTek-chipsets en de eerstvolgende premium telefoons die we van Samsung verwachten, zijn de Galaxy S25-toestellen.

Niet geheel onverwacht

Hoewel dit een grote verandering zou zijn voor het bedrijf, moeten we misschien niet al te verbaasd zijn, aangezien we in juni al geruchten hoorden dat er een MediaTek-chipset zou worden gebruikt in de Samsung Galaxy S25. Het is een overstap die Samsung naar verluidt maakt vanwege een combinatie van ondermaatse prestaties van zijn eigen Exynos 2500 chipset en de vermeende hoge kostprijs van de Snapdragon 8 Gen 4. Het zou dus logisch zijn als Samsung kiest voor MediaTek. De onlangs uitgebrachte Samsung Galaxy Tab S10 Plus en Samsung Galaxy Tab S10 Ultra maken reeds gebruik van MediaTek-chipsets, wat laat zien dat Samsung bereid is om zijn premium apparaten ermee uit te rusten.

Zelfs met dat alles zouden we een beetje sceptisch zijn geweest over een overstap naar MediaTek, maar gezien de opmerking van Google ziet het er zeer waarschijnlijk uit dat ten minste enkele Samsung Galaxy S25-modellen een MediaTek-chipset zullen gebruiken. Meer specifiek gaat het dan vermoedelijk over de MediaTek Dimensity 9400, omdat dat naar verwachting het topmodel zal zijn op het moment van de verwachte lancering van de Galaxy S25-serie in januari.

Sayonara Snapdragon?

(Image credit: Qualcomm)

We denken echter dat de Samsung Galaxy S25 Ultra als enige de Snapdragon-chipset zal houden, vooral omdat vroege benchmarks laten zien dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 4 gebruikt. Dus alleen de Samsung Galaxy S25 en Samsung Galaxy S25 Plus zullen waarschijnlijk een MediaTek-chipset gebruiken. De vraag is nu of Samsung wereldwijd kiest voor MediaTek of net zoals dit jaar in sommige regio's, zoals de VS, elk model met een Snapdragon zal uitrusten.

Vroege benchmarks van de MediaTek Dimensity 9400 suggereren dat hij vergelijkbare prestaties zal bieden als concurrerende chipsets, dus de Galaxy S25 zou sowieso niet trager mogen zijn dan de Galaxy S24. We zijn alvast benieuwd of de overstap naar MediaTek een invloed zal hebben op de prijs van de smartphones en we hopen stiekem dat ze hierdoor iets goedkoper worden.