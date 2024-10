Oudere Samsung Galaxy-telefoons komen ineens vast te zitten in een bootloop

Een nieuwe update heeft er schijnbaar voor gezorgd dat sommige oudere Samsung Galaxy-modellen in een bootloop terecht zijn gekomen.

Dit hebben een aantal Samsung-gebruikers gemeld op Reddit en Twitter (X) en het probleem lijkt plaats te vinden op de Galaxy S10, Galaxy Note 10 en Galaxy S10e. Android Authority heeft echter aangegeven dat de Galaxy M51 hier misschien ook door getroffen is.

Volgens de Twitter-gebruiker negativeonehero, een verzamelaar van allerlei tech-nieuws, lijkt het probleem te zijn veroorzaakt door een update voor Samsungs SmartThings-dienst en telefoons met Android 12 of lager kunnen last hebben van dit probleem.

Gelukkig hoef je je dus geen zorgen te maken als je een nieuwer toestel van Samsung hebt, zoals de Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra. Andere modellen met nieuwere versies van Android lijken dus ook geen last te hebben van de bootloop.

Een thread van de gebruiker rthompsonv op de r/samsunggalaxy subreddit met meer dan 300 reacties binnen minder dan 24 uur bevat allerlei meldingen van mensen die hetzelfde probleem hebben, waarbij een geforceerde update ervoor heeft gezorgd dat ze hun telefoons niet meer kunnen gebruiken.

"Ik werk in een telefoonwinkel en er zijn vandaag vijf mensen binnengelopen met S10's in een bootloop – we zijn nog niet eens een uur open geweest," reageerde de gebruiker MightyJoeTYoung.

Voor degenen die niet bekend zijn met de term "bootloop", dit refereert naar een probleem waarbij het apparaat constant maar opnieuw blijft opstarten. Het is een bekend symptoom van datacorruptie, een fout in het besturingssysteem of een probleem met de hardware. Het is dus ook logisch dat eigenaars van deze Samsung-telefoons zich zorgen maken om dit probleem.

Andere gebruikers hebben hun zorgen via Twitter gedeeld en we zien ten tijde van het schrijven van dit artikel dan ook een lange lijst van klachten verschijnen als we zoeken op 'Samsung S10'.

De gebruiker themboderg liet ook een klacht achter over hun Galaxy S10 en kreeg een reactie van Samsung Australië, waarin gesuggereerd werd dat deze gebruiker het beste een afspraak kon maken met een Samsung-reparatiecentrum. De gebruiker reageerde later weer en die reactie impliceert dat er was geadviseerd om het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Gelukkig lijkt het erop dat er een oplossing onderweg is. Samsung heeft zelfs nog niets aangekondigd, maar negativeonehero heeft al een aankomende patch gezien voor Samsungs SmartThings Framework die misschien bedoeld is om de bootloop te verhelpen.

Natuurlijk is het nog niet duidelijk of de mensen met dit probleem de update ook echt kunnen installeren, aangezien ze hun telefoons momenteel niet kunnen gebruiken.

Sommige mensen op de verschillende sociale mediakanalen geven aan dat het terugzetten naar fabrieksinstellingen inderdaad het probleem opgelost heeft, maar we raden Galaxy-gebruikers aan om toch nog even te wachten op een officieel statement vanuit Samsung, voordat ze hun data permanent kwijt zijn.

Hou tot die tijd vooral onze artikelen over Samsung-smartphones in de gaten voor de laatste updates.