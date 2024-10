Garmin onthult verrassende nieuwe Lily 2 Active, de kleinste smartwatch met GPS

Garmin heeft zojuist zijn nieuwste modebewuste smartwatch voor de vrouwenmarkt onthuld, de nieuwe Lily 2 Active.

Op basis van het succes van de Garmin Lily 2, voegt de nieuwe Lily 2 Active ingebouwde GPS toe, samen met veel van Garmin's populaire gezondheids- en welzijnsfuncties.

Het is zelfs de kleinste Garmin-smartwatch met GPS, verpakt in een metalen horlogekast met twee zijknoppen en een verborgen display. De batterij gaat tot negen dagen mee in de smartwatch-modus, of negen uur wanneer GPS wordt gebruikt.

Net als bij de eerdere Lily-modellen krijg je een helder touchscreen dat verborgen is achter de unieke wijzerplaat die een mooi patroon heeft. Het scherm kan worden onthuld door te tikken of je pols te draaien, waardoor dit de perfecte smartwatch is voor zowel werk als ontspanning.

Garmin onthult de Lily 2 Active

(Image credit: Garmin)

De ingebouwde GPS van de Lily 2 Active stelt je in staat om buitenactiviteiten zoals wandelen, hardlopen, fietsen en meer te volgen, zonder dat je een smartphone in de buurt nodig hebt. Daarnaast beschikt de smartwatch over Garmin's Body Battery wellnessmonitor, waarmee je je algehele welzijn in de gaten kunt houden.

De Lily 2 Active heeft slaaptracking en een scoresysteem dat je inzichten geeft in hoe je je nachtrust kunt verbeteren. Ook is er fitnesstracking om stappen, verbrande calorieën en trainingssessies bij te houden. In tegenstelling tot de reguliere Garmin Lily 2, bevat de nieuwe Lily 2 Active ook sporttracking waaronder ingebouwde sportapps voor tennis, pickleball, indoor cycling en golf. Daarnaast zijn er on-screen workouts voor krachttraining, HIIT, yoga en meer, die je rechtstreeks vanaf het scherm van je horloge kunt volgen.

Tot slot is er ondersteuning voor Garmin Coach, Garmin Pay en de Garmin Connect-smartphone-app. Al met al heeft de Lily 2 Active een aantal geweldige nieuwe functies die ervoor kunnen zorgen dat het model zijn weg vindt naar onze lijst van beste Garmin-horloges.

Lily 2 Active is nu verkrijgbaar op de website van Garmin en heeft een adviesprijs van 349,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Lunar Gold, Zilver en Jasper Green.