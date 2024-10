Google wil het inruilproces van je oude Android-toestel gemakkelijker maken

Als je op zoek bent naar een upgrade voor je huidige smartphone en je geïnteresseerd bent in een van de telefoons op onze lijst van de beste Android-smartphones, dan wil je misschien ook je oude telefoon wel inruilen om wat geld te besparen. Het lijkt erop dat Google dat proces gemakkelijker wil maken.

Android Authority heeft bewerkingen in de code van Android gespot die suggereren dat er een speciale 'evaluatiemodus' komt voor technici, waarmee ze Android-telefoons kunnen testen zonder eerst door de hele standaard setup te gaan.

Vanwege veiligheidsredenen wordt het altijd aanbevolen om je Android-toestel terug naar fabrieksinstellingen te zetten voordat je hem inruilt. Dat betekent momenteel echter ook dat de persoon die test of alles in orde is, eerst door de normale Android-setup heen moet om te kunnen zien of alles werkt. Daar gaat veel tijd in zitten als dat bij elke telefoon moet gebeuren.

Deze nieuwe modus moet ervoor zorgen dat dit proces kan worden vermeden en dat betekent dat telefoons sneller geëvalueerd kunnen worden. Je krijgt dan waarschijnlijk ook sneller de waarde van je oude smartphones te horen en het hele inruilproces kan dan simpelweg sneller verlopen.

De 'Android Debug Bridge'

Deze veranderingen zal je als gebruikers niet merken. Android zal er nog precies hetzelfde uit blijven zien. Wat wel zal veranderen, zijn de opties die beschikbaar zijn in de 'Android Debug Bridge' (ADB), een uitgebreide softwaretool die gebruikt wordt door ontwikkelaars en technici.

Als je eenmaal verbonden bent met de ADB, dan krijg je dus de mogelijkheid om de standaard setup over te slaan. Dit is niet iets dat je zelf kan testen, behalve als je bereid bent om hiervoor de debugging-software te installeren op Windows of macOS.

We verwachten dat de uiteindelijke versie van Android 15 ergens deze maand op Pixel-telefoons, waaronder de Google Pixel 9, zal verschijnen. Daarna verschijnt de update waarschijnlijk begin volgend jaar ook op Samsung Galaxy-apparaten.

Verder hebben we ook al geruchten gehoord over wat we van Android 16 kunnen verwachten. Het is echter nog niet duidelijk of deze update voor het inruilproces samen met een grote nieuwe release van Android zal verschijnen of gewoon ergens tussendoor.