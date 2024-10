Gelekte foto's tonen volledige Samsung Galaxy S25-serie met dunne schermranden

We zijn mogelijk nog maar een paar maanden verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie, dus het is geen wonder dat deze telefoons steeds vaker opduiken in leaks. Het nieuwste lek lijkt de drie telefoons naast elkaar te tonen. Een foto gedeeld door betrouwbare leaker @UniverseIce toont de voorkant van telefoons gelabeld als de Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra.

Het is niet duidelijk of dit functionele telefoons of dummy's zijn, maar aangezien de lancering nog ver van ons verwijderd is, zetten wij ons geld op dat laatste. Hoe dan ook, het is onze eerste blik op de drie toestellen naast elkaar.

Hieruit kunnen we opmaken dat de Samsung Galaxy S25 Plus aanzienlijk groter is dan de Samsung Galaxy S25, maar slechts iets kleiner dan de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat is niet al te verrassend, aangezien hetzelfde van toepassing was op de Samsung Galaxy S24-serie. Andere bronnen suggereren daarnaast dat de Samsung Galaxy S25 een 6,17-inch display zal hebben, terwijl de Samsung Galaxy S25 Ultra een 6,86-inch display zou kunnen hebben.

Dat zou de Ultra dus aanzienlijk groter maken dan het standaardmodel. Hoewel we nog niet hebben gehoord hoe groot het scherm van de Galaxy S25 Plus zal zijn, heeft zijn voorganger een 6,7-inch scherm. Aangezien de Galaxy S25 Plus er hier niet veel kleiner uitziet dan de Galaxy S25 Ultra, hebben we opnieuw te maken met vergelijkbare schermgroottes.

Afgeronde hoeken en dunne randen

Afgezien van de afmetingen, kun je ook zien dat alle drie de telefoons opnieuw een centrale punch-hole selfiecamera hebben bovenaan het scherm. De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft daarnaast meer afgeronde hoeken heeft dan de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dat ligt in lijn met andere lekken en hoewel de hoeken nog steeds niet zo afgerond lijken als die van de andere twee Galaxy S25-modellen, ziet de Ultra-versie er nu tenminste wel uit als het derde familielid en niet als een verre achterneef. Er is hier dus meer uniformiteit dan bij de Galaxy S24-serie.

Tot slot lijken alle drie de toestellen dunnere randen te hebben dan hun voorgangers. Als dit slechts dummy's zijn, is de grootte van de randen misschien niet representatief voor wat we zien op de echte toestellen. Het ontwerp in zijn geheel kan echter wel kloppen, aangezien dummy's vaak worden gebruikt door accessoiremakers om covers voor telefoons te maken voordat ze worden gelanceerd. De afmetingen en andere ontwerpdetails zouden dus moeten kloppen, al is het niet meteen duidelijk wat de bron van de foto's is.