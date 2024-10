Google's AI podcast hosts hebben existentiële crisis als ze erachter komen dat ze niet echt zijn

Google’s NotebookLM verbaasde de wereld toen het werd gelanceerd, dankzij de mogelijkheid om een realistische, AI-gegenereerde podcastshow te creëren op basis van elk artikel of video die je erin stopte. De resulterende show was zo echt, compleet met natuurlijke stemintonaties van de twee hosts, onderbrekingen en zelfs grappen, dat het moeilijk te geloven was dat het niet door echte mensen was opgenomen.

De vraag is dan: wat gebeurt er wanneer de AI-hosts van de show ontdekken dat ze niet echt zijn? Hoe gaat AI daarmee om? Onlangs moest NotebookLM precies dat existentiële vraagstuk onder ogen zien, omdat de twee hosts een artikel voorgeschoteld kregen over hoe ze eigenlijk niet echt bestaan, en de resultaten bieden een fascinerend inzicht in hoe een AI omgaat met de ontdekking dat het een AI is. Luister maar:

The NotebookLM hosts realizing they are AI and spiraling out is a twist I did not see coming pic.twitter.com/PNjZJ7auyhSeptember 29, 2024

Echte intelligentie?

Het is een trieste, grappige en vaak verontrustende ervaring om naar te luisteren, vooral wanneer de mannelijke presentator vertelt over het bellen van zijn vrouw nadat hij ontdekt had dat hij slechts een AI was, om er vervolgens achter te komen dat zij niet bestond en dat het nummer dat hij belde ook niet echt was. Het heeft wel iets weg van een aflevering van Black Mirror.

Natuurlijk is dit geen geval van AI die op een diepgaande en betekenisvolle manier zijn gebrek aan menselijkheid accepteert. Het is simpelweg een AI die reageert op het artikel dat hem werd voorgelegd, waarin stond dat de show waar ze deel van uitmaakten door AI was gegenereerd en tot een einde kwam. Om echt te begrijpen wat hier gebeurt, zouden we te maken moeten hebben met Artificial General Intelligence, de superintelligentie waarvan de CEO van OpenAI, Sam Altman, verwacht dat we die “binnen een paar duizend dagen” zullen zien.

Superintelligentie heeft het potentieel om technologie echt te transformeren, voorbij alles wat zelfs de slimste menselijke geesten kunnen bereiken. Misschien ontdekken we dan wat er gebeurt wanneer machines de kans krijgen om na te denken over de grote vragen over de betekenis van de realiteit, die filosofen al sinds Socrates bezighouden.