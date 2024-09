De Samsung Galaxy S25 Ultra lijkt opnieuw een grote spec-upgrade te krijgen

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S25 Ultra wordt geleverd met indrukwekkende specificaties, waaronder een upgrade naar 16GB RAM.

Dit komt van de bekende tipgever Ice Universe, die zegt dat het nu "100% bevestigd" is dat het Ultra-model in de serie 16GB RAM zal bevatten. Dat is een verhoging van de 12GB RAM die te vinden is in de Samsung Galaxy S24 Ultra.

We hebben eigenlijk eerder gehoord over deze RAM-upgrade, in juli, en van dezelfde bron. Het feit dat deze bewering nu opnieuw wordt bevestigd en als "bevestigd" wordt bestempeld, geeft ons meer vertrouwen dat we deze upgrade inderdaad zullen zien.

Volgens SamMobile zal de kwaliteit van de RAM-modules ook worden verbeterd, naast de toename in het totale geheugen. Dat zou betekenen dat de prestaties en de efficiëntie toenemen waardoor de batterijduur ook verbeterd wordt.

Terug naar 16GB

The S25 Ultra will definitely have a 16GB RAM version, this is 100% confirmed, don't worry.September 27, 2024

Dit zou eigenlijk niet de eerste keer zijn dat het Ultra-model in een Galaxy S-serie 16GB RAM heeft. Hetzelfde geheugenniveau was beschikbaar in de Galaxy S20 Ultra en de Galaxy S21 Ultra (respectievelijk uit 2020 en 2021), voordat het werd verlaagd naar 12GB.

Het lijkt erop dat zowel de Galaxy S25 als de Galaxy S25 Plus 12GB RAM zullen krijgen. Als we dat met de huidige versies vergelijken betekent dat een verhoging van 4GB voor het standaardmodel, en hetzelfde niveau voor het Plus-model.

Al dit extra RAM betekent natuurlijk meer rekenkracht voor de ingebouwde AI-functies. We verwachten dat er veel van deze functies zullen worden geïntroduceerd met de Galaxy S25-serie. De telefoons zouden in januari 2025 moeten verschijnen, als Samsung hetzelfde schema volgt als dit jaar.

Laten we hopen dat de toename van RAM jaar-op-jaar geen invloed heeft op de prijs van de telefoon. De Samsung Galaxy S24 Ultra kostte bij zijn release 1.499 euro voor de goedkoopste versie, en liep helemaal op tot 1.809 euro.