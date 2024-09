Samsung geeft nog een hint dat Galaxy AI na 2025 niet meer gratis zal zijn

Als je de persberichten voor de gloednieuwe Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Plus of Samsung Galaxy S10 Ultra goed bekijkt, zie je een voetnoot die wijst op een toekomst waarin bepaalde Galaxy AI-functies betaald zullen moeten worden. Zoals opgemerkt door SamMobile, luidt de exacte tekst: "Voor bepaalde AI-functies kunnen vanaf eind 2025 kosten in rekening worden gebracht." Dit is niet bijzonder specifiek of definitief, maar het suggereert dat de Galaxy AI-ervaring na eind volgend jaar niet volledig gratis zal zijn.

Dit is niet nieuw: dezelfde disclaimer werd vermeld in de informatie die we aan het begin van dit jaar kregen over de Samsung Galaxy S24-serie. Het is dus geen verrassing, maar het laat wel zien dat Samsung zijn plannen om kosten te rekenen voor AI niet heeft gewijzigd.

We weten nog niet welke functies een prijskaartje zullen krijgen of wat die prijs zal zijn. Samsung heeft daar nog niets over gezegd, maar ze hebben wel bevestigd dat er meer Galaxy AI-functies op komst zijn.

AI moet wat kosten

Ook voor premium ChatGPT-functies moet je betalen. (Image credit: OpenAI)

Het is geen grote verrassing dat Samsung geld wil gaan verdienen aan alle AI-tools die het in zijn apparaten heeft gestopt: generatieve AI vereist een enorme hoeveelheid rekenkracht en energie om te draaien.

Zowel Google als OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, bieden gebruikers geavanceerdere functies en krachtigere AI-modellen aan voor 21,99 euro per maand, hoewel er geruchten zijn dat de prijs van ChatGPT Plus de komende vijf jaar meer dan zou kunnen verdubbelen.

Dan is er nog Apple: Apple Intelligence wordt de komende maanden gratis uitgerold, maar er wordt gesproken over de mogelijkheid dat geavanceerdere functies uiteindelijk een prijs zullen krijgen, mogelijk als onderdeel van een Apple One-bundel. Niet dat we daar iets aan gaan hebben, want vooralsnog hebben we in Europa geen toegang tot Apple Intelligence.