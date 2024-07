Samsungs nieuwste Galaxy AI-features komen waarschijnlijk naar deze oudere telefoons

Samsung heeft inmiddels de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 gelanceerd en deze toestellen draaien op de One UI 6.1.1-software. Deze versie van One UI bevat weer een aantal nieuwe Galaxy AI-upgrades, dus we waren meteen na de onthulling al benieuwd of deze nieuwe features ook naar oudere modellen zouden komen. Nu hebben we alweer een beter idee van welke andere Galaxy-toestellen deze update misschien zullen ontvangen.

Volgens een leak van @tarunvats33 op sociale media (ondersteund door de bekende leaker @UniverseIce) is de One UI 6.1.1-update onderweg naar de Galaxy S22-, Galaxy S23- en Galaxy S24-modellen, inclusief de Samsung Galaxy S23 FE.

Daarnaast zou de software uiteindelijk verschijnen op de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Ook de Galaxy Tab S8- en Galaxy Tab S9-serie krijgen naar verwachting de update. Dit betekent dat in principe alle (flagship) apparaten uit 2022 en later de nieuwste features krijgen.

Het is nog onduidelijk waar deze informatie precies vandaan komt, dus we blijven nog wel sceptisch totdat Samsung zelf officieel aankondigt welke apparaten de update krijgen. Het klinkt echter wel logisch dat de telefoons en tablets van de afgelopen paar jaar de update naar One UI 6.1.1 zullen krijgen.

Wat is er nieuw in One UI 6.1.1?

Very important information https://t.co/Vsy11l7yxuJuly 15, 2024

Samsung introduceerde Galaxy AI voor het eerst bij de S24-serie aan het begin van dit jaar. Nu lijkt het erop dat de grootste upgrades in de One UI 6.1.1-software allemaal te maken zullen hebben met AI-features.

Zo zagen we op de nieuwe toestellen bijvoorbeeld Sketch to Image die jouw tekenkunsten omzet naar een volledig AI-gegenereerde afbeelding. Ook zagen we de Portrait Studio waarmee je AI-verbeteringen kan toevoegen aan elke portretfoto die je op je telefoon hebt staan.

Live Translation was eerder al aanwezig, maar werkt dankzij One Ui 6.1.1 in meer apps en dat is ook het geval bij de Composer die je kan gebruiken om tekst te laten genereren door AI. Verder krijgt Samsung Notes dezelfde opties voor transcriptie, vertaling en opsomming die ook al beschikbaar waren in de Voice Recorder.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wanneer je zelf de software-update binnenkrijgt, zal je zien dat er een nieuw Galaxy AI-menu te vinden is in de instellingen. Andere verbeteringen zullen waarschijnlijk specifiek voor de nieuwe toestellen zijn, zoals de nieuwe widgets voor het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Flip 6.