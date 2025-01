Komen Samsungs nieuwe Galaxy AI-features ook naar oudere toestellen? Dit is wat we tot nu toe weten

Samsung heeft de Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra eindelijk officieel onthuld tijdens zijn eerste Galaxy Unpacked-evenement van 2025. Naast de nieuwe hardware zijn er echter ook een aantal nieuwe features voor Galaxy AI verschenen.

Hoewel de nieuwe Galaxy S25-toestellen natuurlijk weer erg indrukwekkend en interessant zijn, lees jij dit nieuwsbericht misschien wel op een Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6, of een Galaxy Z Fold 6 en vraag je je misschien af of jouw relatief nieuwe telefoon ook ondersteuning krijgt voor sommige van deze nieuwe features via een toekomstige update. Nou, we weten in ieder geval al wel dat transcripties voor telefoongesprekken op de Galaxy S24-serie zullen verschijnen via One UI 7.

Als het gaat om andere AI-features zoals Samsungs 'Personal Data Engine', 'Now Brief' en verbeteringen voor de features voor generatieve beelden, weten we helaas nog niet op welke apparaten deze features uiteindelijk nog meer zullen arriveren.

Personal Data Engine is in principe een specifieke 'core' op het apparaat die moet omgaan met AI-taken en een persoonlijk 'large language model' (LLM) moet gaan creëren voor de eigenaar van de telefoon. Op die manier moet AI betere suggesties kunnen doen en deze suggesties beter kunnen implementeren. Now Brief is een app die gedurende de dag veranderd en steeds belangrijke informatie laat zien.

In een gesprek met TechRadar zei een woordvoerder voor Samsung dat het bedrijf "aan het beoordelen is welke features" naar welke apparaten worden gebracht.

De volledige statement van Samsung was: “Niets om te delen op dit moment, maar Samsung is toegewijd aan het leveren van de best mogelijke Galaxy-ervaring aan al onze gebruikers, en we zijn aan het beoordelen welke features op welke apparaten beschikbaar zullen zijn."

De focus ligt natuurlijk duidelijk op de S25-serie en het lijkt er dan ook op dat veel van deze nieuwe Galaxy AI-features speciaal ontworpen zijn voor de nieuwe line-up en de Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip in de toestellen. Die processor heeft een speciaal gedeelte dat wordt ingezet voor AI-taken en wordt nu op elk model ondersteund door 12GB aan RAM (geen 8GB RAM meer voor het standaard model).

Samsung wil AI duidelijk op vrijwel elk vlak van de nieuwe telefoons integreren zodat het kan leren hoe jij je telefoon en de apps op je telefoon gebruikt. De Now Brief-app vertrouwt dus ook op Galaxy AI en het speciale gedeelte van de processor dat dient als je persoonlijke LLM om de juiste suggesties te geven en nuttige kaarten te laten zien. Zo kan AI bijvoorbeeld zien dat je een drukke dag hebt door naar je kalender te kijken, je vervolgens een herinnering sturen dat er iemand jarig is en daarvoor ook een digitale kaart creëren of je zelfs een suggestie geven voor je terugreis naar huis. In een demo zagen we ook kaarten voor het weer en bepaalde nieuwsberichten die je misschien zouden interesseren. Net als bij de meeste AI-features zal het echter wel wat tijd kosten voordat deze features jouw gewoontes en routines heeft leren kennen.

De Galaxy S25-serie is dus gefocust op het idee van 'agentic AI' waar we de laatste tijd steeds meer over horen (en waarschijnlijk in 2025 steeds vaker voorbij zullen zien komen). Het is nog maar de vraag hoeveel dit zal afhangen van de nieuwe processor en of Samsung dus manieren kan vinden om (sommige van) de nieuwe features naar oudere apparaten te brengen.

Hoe dan ook, dingen zoals de mogelijkheid om Gemini meerdere taken achter elkaar te laten uitvoeren, zouden waarschijnlijk wel op andere apparaten kunnen werken. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen vragen wanneer de volgende wedstrijd van je favoriete sportteam is, de wedstrijd aan je kalender laten toevoegen en dit kunnen delen met een vriend. Het zou vrij gemakkelijk moeten zijn om dit gewoon via een update voor Gemini uit te rollen en dat heeft Google zelfs ook al bevestigd. Gemini-integratie voor bijvoorbeeld Samsung Notes en andere third-party apps zal waarschijnlijk wel wat langer duren, maar ook dat zou wel via een update kunnen worden geïntroduceerd.

Hetzelfde kunnen we ons ook voorstellen bij de verbeteringen voor gegenereerde beelden en verbeteringen voor Samsungs tool die mensen kan verwijderen uit de achtergrond van foto's. Dat is namelijk ook een verbetering die werd aangekondigd voor de Galaxy S25-serie. Samsung heeft tot nu toe nog verrassend veel van zijn AI-features naar oudere telefoons gebracht, dus we hopen dat ook sommige van deze nieuwe Galaxy AI-features in ieder geval op een aantal van de meest recente generaties van Galaxy-apparaten zullen verschijnen.