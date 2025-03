Galaxy Buds 3 Pro hebben 5 belangrijke upgrades gekregen, maar je hebt er wel een Samsung Galaxy S25 voor nodig

Samsungs Galaxy Buds 3 Pro en Buds 3 hebben een aantal belangrijke upgrades gekregen, maar dat merk je voorlopig alleen als je een nieuwe Galaxy S25, Galaxy S25 Plus of Galaxy S25 Ultra hebt.

We zullen verderop in dit artikel precies aangeven welke upgrades Samsungs draadloze oortjes uit 2024 hebben gekregen, maar het is dus belangrijk om meteen aan te geven dat je alleen van de upgrades kan genieten als je telefoon op One UI 7 draait (Samsungs versie van Android 15). Deze versie van het besturingssysteem verscheen voor het eerst op de Galaxy S25-serie en introduceerde een vernieuwde gebruikersinterface, nieuwe AI-features en verbeterde navigatie. Ook kregen we hier voor het eerst de Now Bar te zien.

Als jij toevallig een Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra of een ander redelijk recent Samsung-toestel hebt, moet je nog even wachten op de nieuwe versie van One UI. Het bedrijf gaf via zijn Newsroom aan dat de "officiële update van One UI 7 beschikbaar zal zijn in april". Het bedrijf wilde schijnbaar eerst meerdere bètaversies lanceren voor de toestellen die niet tot de S25-serie behoren. Als Google echter dit jaar besluit om Android 16 al in mei aan te kondigen, dan kan Samsungs update al gauw verouderd aanvoelen (zeker voordat deze volledig is uitgerold).

De eerste verandering is een nieuwe manier om snel instellingen voor de Galaxy Buds 3 te veranderen. Dat werkt nu via het paneel met Snelle Instellingen in One UI 7. Je hoeft dus niet meer de Galaxy Wearable-app te openen om de instellingen van je Buds aan te passen. Dit werkt nu dus veel sneller en minder omslachtig via Snelle Instellingen.

Verder noemde Samsung ook de mogelijkheid om geluidsvoorkeuren in te stellen voor individuele apps (ook via de Snelle Instellingen), een gepersonaliseerde geluidservaring voor mensen met gehoorproblemen, Galaxy AI met een Vertaler met ondersteuning voor 20 talen en een nieuwe software-upgrade voor de microfoon die ervoor zorgt dat je volume kan worden aangepast aan de hand van je omgevingsgeluid.

Galaxy Buds 3 Pro en Buds 3: de 5 upgrades

Geluidsinstellingen makkelijker aanpassen : Bij One UI 7 hoef je niet meer de Galaxy Wearable-app op je smartphone te openen als je instellingen voor de oortjes wil aanpassen. Dit kan je nu direct via de het Snelle Instellingen-paneel doen.

: Bij One UI 7 hoef je niet meer de Galaxy Wearable-app op je smartphone te openen als je instellingen voor de oortjes wil aanpassen. Dit kan je nu direct via de het Snelle Instellingen-paneel doen. Gepersonaliseerde geluidsinstellingen voor individuele apps : Je kan nu geluidsvoorkeuren instellen voor individuele apps en dat kan dus ook via Snelle Instellingen.

: Je kan nu geluidsvoorkeuren instellen voor individuele apps en dat kan dus ook via Snelle Instellingen. Aangepast geluid voor specifieke situaties : Een geüpdatete Adapt-geluidsfeature breidt de ambient sound-mogelijkheden uit om te zorgen voor een helder en accuraat geluid tijdens het bellen, maar ook tijdens het bekijken van video's en veel meer.

: Een geüpdatete Adapt-geluidsfeature breidt de ambient sound-mogelijkheden uit om te zorgen voor een helder en accuraat geluid tijdens het bellen, maar ook tijdens het bekijken van video's en veel meer. Eenvoudig communiceren in 20 talen : Dankzij de Listening Mode van de Tolk-feature in Galaxy AI kan je nu vertaalde gesprekken direct in je oor horen via je Galaxy Buds.

: Dankzij de Listening Mode van de Tolk-feature in Galaxy AI kan je nu vertaalde gesprekken direct in je oor horen via je Galaxy Buds. Intelligent geoptimaliseerd geluid: Adaptive Noise Control zal gebruikmaken van de microfoons op je Buds 3 om je omgevingsgeluid te analyseren en automatisch de juiste mate van noise-cancelling toe te passen. Zo hoef je dit niet steeds zelf aan te passen in verschillende omgevingen.

De Galaxy Buds 3 Pro en Galaxy Buds 3 werden in juli 2024 gelanceerd en om ervoor te zorgen dat ze ook vandaag de dag nog kunnen concurreren met andere gloednieuwe draadloze oortjes en technologische ontwikkelingen, zijn deze upgrades zeker niet overbodig (vooral voor de flagship draadloze oortjes).

Het probleem is momenteel dus helaas dat je de juiste software nodig hebt om van de upgrades te genieten en die software is nog exclusief voor de telefoons die Samsung dit jaar heeft gelanceerd. Als jij net een Galaxy S25 hebt gekocht, of dat al van plan was, is dit misschien geen probleem, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen met Galaxy Buds 3 die nog een oudere Samsung-telefoon hebben.

De Galaxy Buds 3 Pro zijn op sommige vlakken (overduidelijk) geïnspireerd door Apple. Zo zijn er onder andere allerlei features geïntroduceerd die je alleen kan gebruiken als je een redelijk nieuwe Samsung-telefoon gebruikt. Dat is natuurlijk prima als er wel enige sprake van backwards compatibility is. Als de techgigant zijn nieuwe One UI 7-update echter niet binnenkort naar meer toestellen (in ieder geval de toestellen uit 2024) brengt, dan kan dat toch wel een beetje een probleem worden.