Samsung Galaxy S24-eigenaars moeten misschien wel erg lang wachten op One UI 7

Als je een telefoon uit de Samsung Galaxy S25-serie koopt, krijg je niet alleen nieuwe hardware. Je telefoon is in dat geval ook voorzien van Samsungs nieuwste software in de vorm van One UI 7. Sommige oudere toestellen, waaronder de Samsung Galaxy S24, krijgen uiteindelijk ook een update naar die softwareversie, maar dat kan nog verrassend lang duren.

Volgens de leaker Tarun Vats (in een post op X) is Samsung van plan om maar liefst zes bètaversies van One UI 7 uit te brengen voor de Samsung Galaxy S24-serie voordat de uiteindelijke versie verschijnt.

De derde bèta is op dit moment uit en Samsung heeft al bevestigd dat het van plan is om de vierde versie volgende week uit te brengen. Volgens Vats zullen we de vijfde bèta echter pas in maart krijgen en de zesde in april. Dat zou kunnen betekenen dat de uiteindelijke release pas in mei plaatsvindt.

I confirm, it's true https://t.co/L9f0TllR6QFebruary 14, 2025

Natuurlijk is dit enigszins speculatie, maar een andere leaker, de bekende @UniverseIce, heeft ook al geclaimd dat dit schema accuraat is. Er is dus een redelijke kans dat we echt zo lang moeten wachten.

Hopelijk is deze software-update uiteindelijk het wachten waard. We weten sowieso al dat we nieuwe AI-features kunnen verwachten (maar misschien niet alle features die op de Samsung Galaxy S25 zijn verschenen). Daarnaast komt er een vernieuwd homescherm en een nieuwe camera-interface. Er zijn dus zeker wel genoeg veranderingen ten opzichte van de huidige software.

Het probleem is echter niet alleen dat veel mensen nu lang moeten wachten op One UI 7, dat gebaseerd is op Android 14, maar ook dat deze software nu pas op de Samsung Galaxy S24 verschijnt wanneer Android 16 waarschijnlijk alweer zijn debuut maakt. We verwachten namelijk dat de volgende Android-update al tijdens Google I/O 2025 op 20 mei verschijnt of in het uiterste geval ergens in juni.

Deze grote One UI 7-update zou dan dus meteen al verouderd aanvoelen als tegelijkertijd Android 16 wordt geïntroduceerd.