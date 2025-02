De Samsung Galaxy Z Fold 7 kan de dunste Z Fold tot nu toe worden... met wat compromissen

Het lijkt erop dat Samsung het dit jaar vooral heel erg belangrijk vindt om zijn telefoons zo dun mogelijk te maken, zelfs als dat ook wat downgrades met zich meebrengt.

Dit is waarschijnlijk niet alleen het geval bij de aankomende Samsung Galaxy S25 Edge, die een camera en misschien ook wat batterijcapaciteit lijkt te hebben ingeleverd voor zijn dunne design. We horen nu namelijk ook dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 erg dun wordt.

Twee losse bronnen hebben dit aangegeven en de leaker @kro_roe (via GSMArena) claimt ook specifiek dat de Galaxy Z Fold 7 de dunste Z Fold ooit wordt, gedeeltelijk dankzij een downgrade voor de S Pen.

De leaker geeft verder geen details over hoe dun het toestel precies zal worden en wat de specifieke downgrade zal zijn, maar een verslag van ET News (via @Jukanlosreve) suggereert dat Samsung de Galaxy Z Fold 7 minder dan 10 mm dun wil maken (wanneer dichtgevouwen).

De Samsung Galaxy Z Fold 6 is 12,1 mm dik en zelfs de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition is nog 10,6 mm dik, dus het zou om een redelijke verbetering gaan.

Om dit dunnere design mogelijk te maken lijkt Samsung de 'digitizer' te moeten verwijderen van het vouwbare scherm. Dat is de displaylaag die de input van de S Pen registreert. Het verwijderen van deze laag is op zichzelf niet per se een downgrade, want ET News claimt dat Samsung simpelweg een technologie in de S Pen zelf zal gebruiken die ervoor moet zorgen dat hij zonder digitizer werkt.

Aangezien @kro_roe dus wel een downgrade benoemde, zou het kunnen dat Samsungs oplossing voor het digitizer-probleem ervoor zorgt dat de volgende S Pen minder features heeft dan de huidige. Misschien zal hij Bluetooth-connectiviteit missen, wat we ook al zagen bij de S Pen van de Galaxy S25 Ultra. Dat is echter pure speculatie.

Hoe dan ook, ET News claimt verder ook nog dat het vouwbare scherm 8 inch groot zal zijn en het coverscherm 6,5 inch. Dat zou ze even groot maken als de displays van de Galaxy Z Fold Special Edition, maar groter dan die van de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Massaproductie in mei

Als laatste heeft de nieuwsoutlet ook nog aangegeven dat de massaproductie van de Samsung Galaxy Z Fold 7 in mei van start gaat. Tegen die heeft Samsung dus ook sowieso de uiteindelijke dikte van de telefoon bepaald.

Natuurlijk raden we altijd aan dit soort claims met een korreltje zout te nemen. Het scheelt wel dat we van meerdere bronnen gehoord hebben dat de Galaxy Z Fold 7 misschien geen digitizer meer heeft. Er is dus een redelijke kans dat in ieder geval dat gedeelte van de voorspellingen accuraat is. Ook die schermgroottes hebben we eerder gehoord.

Of het uiteindelijke toestel ook echt dunner dan 10 mm wordt, is nog maar de vraag. Eerdere claims suggereerden namelijk dat hij niet dunner zou zijn dan de Z Fold Special Edition. Waarschijnlijk zullen we in juli te weten komen of al deze informatie klopt, want dat is wanneer we de lancering van de Galaxy Z Fold 7 verwachten, plus waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Z Flip 7 en misschien zelfs een een tri-fold smartphone.