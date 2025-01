Samsung Galaxy S25 Edge is gecertificeerd met een zorgwekkend kleine batterij

We hadden al langer het vermoeden dat Samsung misschien wat zou moeten inleveren op het gebied van batterijcapaciteit om ervoor te kunnen zorgen dat de Samsung Galaxy S25 Edge (waarvan we eerst dachten dat hij de Galaxy S25 Slim zou heten) zo dun mogelijk kon zijn. Nu hebben we een iets beter idee van hoeveel batterijcapaciteit Samsung hiervoor heeft moeten inleveren.

Volgens een 3C-certificering gespot door @yabhishekhd (via Android Police), heeft de Galaxy S25 Edge een vrij kleine 3.900mAh-batterij. Het apparaat heeft daarnaast echter ook een 6,7-inch scherm dat net zo groot is, en misschien net zo veel stroom vereist, als het scherm van de Samsung Galaxy S25 Plus. Dat model heeft echter een veel grotere 4.900mAh-batterij.

Dit nieuws is dus enigszins zorgwekkend en suggereert dat het misschien lastig kan worden voor de Samsung Galaxy S25 Edge om een hele dag mee te gaan.

Samsung Galaxy S25 Edge.🔋 3900mAh battery 🥴⚡ 25 watt charging 😵‍💫Via: 3C certification website #SamsungGalaxyS25Edge pic.twitter.com/be1XKQzEqmJanuary 24, 2025

De certificering benoemt verder ook een oplaadsnelheid van 25W en ook dat is dus enigszins teleurstellend. Dat is dezelfde snelheid die je bij de standaard Samsung Galaxy S25 kan verwachten, maar het is veel langzamer dan het 45W-opladen van de Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Natuurlijk is deze informatie nog niet officieel bevestigd door Samsung (het bedrijf heeft nog geen officiële specs gedeeld), maar 3C is een officieel Chinees certificeringsbureau en smartphonefabrikanten moeten dan ook hun apparaten hier laten certificeren voordat ze in China mogen worden gelanceerd. Er is dus een grote kans dat deze informatie wel accuraat is.

Te veel compromissen?

Dit nieuws, gecombineerd met het feit dat we al weten dat de Samsung Galaxy S25 Edge achterop maar twee camera's heeft, suggereert dat er toch wel sprake is van veel compromissen om de telefoon zo dun mogelijk te maken.

Natuurlijk zal de uiteindelijke adviesprijs ook een grote rol spelen bij het bepalen van ons uiteindelijke oordeel en onze eerste indrukken, maar dit zal naar verwachting ook geen goedkoop toestel worden. Eerdere leaks en geruchten hebben al gesuggereerd dat de prijs ergens tussen de 1.149 euro van de Samsung Galaxy S25 Plus en de 1.449 euro van de Samsung Galaxy S25 Ultra zal zitten.

Hopelijk krijgen we binnenkort wat meer duidelijkheid over de Samsung Galaxy S25 Edge. Samsung heeft nog geen releasedatum gedeeld, maar aangezien de telefoon al officieel geteased is en nu dus bij een certificeringsbureau is verschenen, verwachten we dat we niet meer dan een paar maanden van een lancering verwijderd zijn.