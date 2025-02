Samsung Galaxy Z Fold 7 lijkt de beste features van de Galaxy Z Fold Special Edition te stelen

Er worden later dit jaar weer nieuwe foldables van Samsung verwacht, de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7, en verschillende leaks hebben ook al gehint naar wat we kunnen verwachten wanneer deze apparaten arriveren. Een paar dagen geleden kregen we slecht nieuws. Toen suggereerde één bron namelijk dat de apparaten geen upgrade zouden krijgen op het gebied van RAM of opslag ten opzichte van de modellen van de huidige generatie. Nu suggereert een nieuwe leak dat de Fold 7 gelukkig wel van andere upgrades voorzien wordt, waaronder specifiek een verbeterde camera en een groter scherm.

Dit nieuws komt vanuit de leaker @TheGalox_ die zegt dat de Galaxy Z Fold 7 een aantal elementen van de Samsung Galaxy Fold Special Edition zal overnemen. Deze Special Edition is alleen beschikbaar gemaakt in bepaalde regio's in Azië (waaronder Samsungs thuisland, Zuid-Korea) en heeft vergeleken met de Galaxy Z Fold 6 betere specs, grotere displays en een hogere prijs.

Hopelijk neemt de nieuwe Fold 7 die hogere prijs niet over, maar volgens TheGalox_ neemt hij in ieder geval wel de 200MP-hoofdcamera over. Daarmee zou de Fold eindelijk met zijn hoofdcamera op hetzelfde niveau zitten als de recente Galaxy Ultra-modellen. Ook lijkt de nieuwe Fold de grotere displays van de Special Edition over te nemen. Verder schijnt de Fold 7 nog een grotere vapor chamber (misschien gebaseerd op het design van die in de S25-modellen), een snellere chip (waarschijnlijk de Snapdragon 8 Elite) en verbeterde speakers te krijgen.

Natuurlijk is het aan te raden om sceptisch te blijven over leaks. Sommige leaks hebben al gesuggereerd dat zelfs als de Galaxy Z Fold 7 inderdaad wat features van de Special Edition overneemt, het toestel waarschijnlijk geen exacte kopie zal zijn. Zo lijkt de Fold 7 12GB RAM te krijgen, in plaats van de 16GB van de Special Edition. Hopelijk zorgen meerdere van dit soort kleine downgrades er dan in ieder geval dus voor dat er geen prijsverhoging komt voor de Fold 7.

Foldables komen steeds dichter bij "de perfecte vormfactor"

De Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Samsung)

Ik gebruik nu persoonlijk al een aantal jaar een foldable en ik denk ook niet dat ik snel weer zal overstappen naar een "normale" smartphone. Er zijn wel wat minpunten die het lastig maken om deze modellen aan te bevelen aan iedereen, zeker gezien het feit dat de Fold altijd de duurste (breed beschikbare) smartphone van Samsung voor consumenten is.

Het eerste minpunt is het camerasysteem. Voor veel mensen zijn de camera's van een telefoon een grote reden om een bepaald toestel te kopen in plaats van een ander toestel. Het kan dan ook meteen een dealbreaker zijn voor sommigen wanneer ze zien dat de Fold-modellen slechtere camera's hebben dan de Ultra-modellen, ondanks het feit dat ze veel duurder zijn. Natuurlijk gaat een groot deel van die extra kosten naar de ontwikkeling van het vouwbare display en het scharnier, maar toch voelt get vreemd om een telefoon voor die prijs te kopen en alsnog te maken te hebben met downgrades ten opzichte van goedkopere modellen.

Een ander minpunt is de beeldverhouding van het (buitenste) display. Het coverscherm is iets smaller dan een standaard smartphonedisplay en dat kan voor wat irritaties zorgen in sommige apps of het kan ervoor zorgen dat het scherm iets te smal aanvoelt voor sommige taken. Dit is geen gigantische downgrade, maar een apparaat met een adviesprijs van 1.999 euro zou eigenlijk helemaal geen downgrades moeten hebben. Andere foldables, zoals de Google Pixel 9 Pro Fold, bieden wel een coverscherm met een normale beeldverhouding (wat ook voor een groter vouwbaar display zorgt), en dat voor een vergelijkbare adviesprijs.

Als de Z Fold 7 hetzelfde schermformaat als de Special Edition heeft, zou hij in ieder geval minder smal aan moeten voelen. Het zou dan ook meteen een iets beter alternatief voor een tablet zijn wanneer opengevouwen.

Hopelijk zal de smartphone dus inderdaad deze camera- en display-upgrades overnemen, maar dat weten we natuurlijk pas zeker als Samsung hem officieel aankondigt. We zullen ook nog even moeten wachten om te zien of de IP48-certificering nog een upgrade krijgt. Dat is nog een van de laatste minpunten die Samsung van ons nog mag aanpakken.