De OnePlus Open 2 krijgt volgens geruchten een camera-upgrade die zelfs de Samsung Galaxy S25 Ultra niet heeft

Oppo is druk bezig met het teasen van de aankomende Oppo Find N5, die vrijwel zeker buiten China verkocht zal worden als de OnePlus Open 2. De nieuwste geruchten wijzen op een specifieke camera-upgrade, en dat is een upgrade die zelfs topmodellen zoals de Samsung Galaxy S25 Ultra niet hebben.

Volgens de bekende tipgever Smart Pikachu (via Android Authority) krijgt de Oppo Find N5, en dus ook de OnePlus Open 2, ondersteuning voor macrofotografie op de telelens. Dit moet extra flexibiliteit bieden voor close-upfoto’s.

Dit betekent dat je gedetailleerde close-ups kunt maken zonder daadwerkelijk dichtbij je onderwerp te hoeven komen. Dat is het voordeel van macro-ondersteuning op de telelens in plaats van op de standaard hoofdcamera.

Hoewel deze functie op enkele smartphones te vinden is, hebben merken zoals Samsung, Google en Apple dit nog niet toegevoegd aan hun toestellen. Dit betekent dat de OnePlus Open 2 mogelijk meer fotografische flexibiliteit biedt dan de Pixel 9 Pro of de iPhone 16.

Meer geruchten

Een officiële teaser van Oppo (Image credit: Oppo)

We hebben al veel leaks en officiële teasers gezien over deze opvouwbare smartphone. Er lijken serieuze upgrades op komst te zijn, waaronder een grote 5.900 mAh-batterij, waterdichtheid en een upgrade naar de Snapdragon 8 Elite-chipset van Qualcomm.

Dit zou de dunste opvouwbare smartphone tot nu toe worden, en Oppo heeft afbeeldingen gedeeld die laten zien hoe dun het toestel daadwerkelijk is met één afbeelding die het vergelijkt met de M4-aangedreven iPad Pro van Apple.

Wat we nog niet zeker weten, is wanneer de smartphone precies gelanceerd wordt. Toch zou het niet lang meer moeten duren. Eén gerucht suggereert dat de OnePlus Open 2 in de tweede helft van 2025 op de markt komt, al hopen we hem eerder te zien.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zoals je kunt lezen in onze OnePlus Open review, waren we grote fans van de originele opvouwbare telefoon van OnePlus en dat betekent dat we erg benieuwd zijn naar wat een nieuwe en verbeterde versie zal toevoegen aan de markt van de beste foldables.