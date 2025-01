Nieuwe OnePlus Open 2-tease toont hoe dun de aankomende foldable zal zijn

OPPO is nog steeds de aankomende release van de OPPO Find N5 aan het teasen en dit toestel zal buiten China waarschijnlijk gelanceerd worden als de OnePlus Open 2. Het nieuwste promomateriaal dat gedeeld is, geeft ons een beter idee van hoe dun deze foldable precies zal zijn.

OPPO's 'President of Overseas Marketing', Billy Zhang, deelde een afbeelding (via Notebookcheck) waarop de OPPO Find N5 te zien was naast de M4 iPad Pro, die vorig jaar in mei werd gelanceerd. De toestellen zijn allebei vanaf de zijkant te zien, waardoor je dus ook het verschil in dikte kan zien.

Het iPad Pro-model dat hier wordt weergegeven (we gaan ervan uit dat het de 13-inch variant is) is 5,1 mm dik. De OPPO Find N5 (of OnePlus Open 2) is duidelijk nog dunner dan dat wanneer opengevouwen.

Er werd al veel gespeculeerd over het idee dat de OnePlus Open 2 de dunste foldable tot nu toe zou zijn bij zijn release. Aangezien de Honor Magic V3 momenteel die titel heeft, met een dikte van 9,2 mm (dichtgevouwen), wordt het nog lastig om dit te verslaan.

Allerlei upgrades onderweg

I can't believe how slim our latest foldable is. We've pushed our engineering to ensure an optimal experience, folded or unfolded, and I can't wait for users to get their hands on it next month. #OPPOFindN5 pic.twitter.com/8j0zEO2gEfJanuary 24, 2025

OPPO heeft eerder al promobeelden gedeeld waarop te zien is hoe dun de aankomende vouwbare smartphone is. Het zou ons dan ook zeker niets verbazen als hij inderdaad het record gaat breken. We moeten nog zien of dit een impact zal hebben op de verschillende mechanismen en duurzaamheid van het toestel.

Een superdunne behuizing kan ook invloed hebben op de batterijduur van de OnePlus Open 2. Vouwbare smartphones hebben in ieder geval in totaal wel meer ruimte voor batterijen en volgens geruchten zal dit model toch ook een extra grote batterij hebben.

We verwachten verder ook nog een verbeterde waterbestendigheid en de Snapdragon 8 Elite-chip van Qualcomm. Die chip moet zorgen voor een flinke prestatieboost ten opzichte van de eerste foldable van OnePlus, die in oktober 2023 werd gelanceerd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

In onze OnePlus Open review kan je lezen dat we erg grote fans waren van de originele vouwbare smartphone van OnePlus, dus we zijn dan ook enorm benieuwd naar zijn opvolger. Een officiële lanceringsdatum is nog niet aangekondigd, maar OPPO heeft wel aangegeven dat het toestel (in China) ergens in februari zal worden onthuld.