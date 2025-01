De OnePlus Open 2 zou de Samsung Galaxy Z Fold 6 kunnen overschaduwen met 's werelds dunste ontwerp en indrukwekkende waterdichtheid

De OnePlus Open was een van de beste foldables van 2024, dus het bedrijf had eenvoudig een soortgelijke opvolger kunnen uitbrengen die waarschijnlijk goed zou standhouden tegen de concurrentie. In plaats daarvan lijkt het erop dat we enkele grote upgrades kunnen verwachten.

In verschillende Weibo-posts, gespot door Android Authority, heeft Oppo's Product Manager, Zhou Yibao, afbeeldingen en informatie gedeeld over de Oppo Find N5. Gezien eerdere samenwerkingen is het waarschijnlijk dat de OnePlus Open 2 simpelweg een gerebrande versie van dit toestel zal zijn.

Op basis van deze informatie is dat helemaal geen slechte zaak, want de Oppo Find N5 zal ongelooflijk dun zijn.

Image 1 of 3 De Oppo Find N5 naast een iPhone 16 Pro Max (Image credit: Oppo) (Image credit: Oppo) (Image credit: Oppo)

Dit betekent waarschijnlijk dat dit de dunste foldable tot nu toe is, en dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om een opvouwbare telefoon te maken die veel dunner is zonder de oplaadpoort op te offeren of zonder dat de helft die geen poort heeft aanzienlijk dunner wordt.

Andere afbeeldingen benadrukken ook hoe ongelooflijk dun deze telefoon is, met een dikte die vergelijkbaar is met vier creditcards wanneer de telefoon is uitgevouwen, en veel dunner dan een iPhone 16 Pro Max.

Helaas zijn er geen exacte afmetingen bekend, maar de OnePlus Open 2 zal vrijwel zeker een stuk dunner zijn dan de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Indrukwekkend bestand tegen water

En dat is niet de enige manier waarop de Oppo Find N5 (en waarschijnlijk ook de OnePlus Open 2) de Galaxy Z Fold 6 verslaat. Zhou Yibao onthulde namelijk ook dat het toestel beschikt over een IPX6-, IPX8- en IPX9-score.

Het cijfer aan het einde is hier van belang. De meeste telefoons hebben hooguit een ‘8’-rating, wat betekent dat ze tot 1,5 meter diep in zoet water kunnen worden ondergedompeld gedurende maximaal 30 minuten. De ‘9’-rating betekent echter dat deze telefoon ook beschermd is tegen hoge temperatuur- en hogedruk-waterstralen.

Het is niet heel verrassend dat dit beschermingsniveau wordt geboden, aangezien dit ook een functie was van de OnePlus 13. Toch is het niet gebruikelijk bij de meeste telefoons, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 6, die wel een ‘8’- maar geen ‘9’-rating heeft.

De volledige classificatie van de Galaxy Z Fold 6 is echter IP48, waarbij de ‘4’ aangeeft dat het toestel beschermd is tegen vaste objecten groter dan 1 mm. De Oppo Find N5 (en waarschijnlijk ook de OnePlus Open 2) biedt deze bescherming niet, wat betekent dat Samsung op dit punt wel beter is.

Het wordt interessant om te zien of de Samsung Galaxy Z Fold 7 kan tippen aan de dunheid en waterbestendigheid van deze modellen, maar we hebben daar onze twijfels over.

Wat betreft de lancering: we verwachten dat de Oppo Find N5 in februari wordt onthuld, maar waarschijnlijk alleen in China. De OnePlus Open 2 zal hopelijk kort daarna wereldwijd worden gelanceerd, terwijl de Samsung Galaxy Z Fold 7 waarschijnlijk pas in juli verschijnt.