Google pauzeert Wear OS 5-update voor oudere Pixel Watches vanwege grote problemen

Voordat we dieper ingaan op dit probleem, zullen we eerst even de reactie van een woordvoerder van Google delen. We hadden Google namelijk om een reactie gevraagd omtrent de problemen die de Wear OS 5-update lijkt te veroorzaken bij eerste en tweede generatie Pixel Watches. Er schijnt gewerkt te worden aan een oplossing (waarschijnlijk in de vorm van een nieuwe update). Dit is wat de woordvoerder zei:

"We zijn ons bewust van het probleem waar sommige Pixel Watch-gebruikers last van hebben, en in de tussentijd hebben we het uitrollen van WearOS 5 gepauzeerd en werken we actief aan een oplossing."

Google is dus even gestopt met het uitrollen van de Wear OS 5-update voor oudere Pixel Watch-modellen na vele meldingen over crashes en vergelijkbare problemen die de update schijnt te veroorzaken.

Google kondigde vorige week aan dat de Pixel Watch 1 en 2 de Wear OS 5-update zouden ontvangen. Nadat het uitrollen van de update begon op woensdag 25 september, ontstonden er al rij snel problemen bij sommige gebruikers.

Meerdere gebruikers hebben problemen met de update gemeld, waarbij hun Pixel Watches vast bleven staan op een zwart scherm en een reset nodig hadden.

Nu heeft Google inmiddels de update gepauzeerd om de problemen te verhelpen. De update is nog steeds wel handmatig te installeren, maar 9to5Google geeft aan dat Pixel Watch-eigenaars die nog niet geüpdatet hadden, nu geen optie meer hebben om de update te downloaden. Als je naar Instellingen > Systeem > Systeemupdates gaat, krijg je volgens de outlet niet meer de nieuwe update te zien, terwijl dat eerder vorige week nog wel het geval was.

Nog even wachten op Wear OS 5

Het probleem waarbij Wear OS 5 sommige Pixel Watch-modellen vrij nutteloos maakt, is niet van toepassing op elke Pixel Watch. 9to5 geeft aan dat de "meeste gebruikers Wear OS 5 succesvol geïnstalleerd hebben en geen last hebben van problemen". Het zwarte scherm dat sommige mensen na de update te zien krijgen, is natuurlijk echter wel heel vervelend voor deze personen.

Zoals we eerder al aangaven, kan je je Pixel Watch 1 of 2 wel resetten om hem weer tot leven te wekken als je last hebt van dit probleem na het updaten.

Wanneer Google de problemen eindelijk heeft opgelost, moeten Pixel Watch-gebruikers dankzij Wear OS 5 kunnen genieten van onder andere optimalisaties voor de batterijduur, nieuwe wijzerplaten (en een nieuw wijzerplaatformat dat minder opslagruimte vereist), nieuwe statistieken voor hardlopen en veel meer.

De Pixel Watch 3 is Google's nieuwste toevoeging aan het aanbod van de beste smartwatches die je momenteel kan kopen. Toch is het nog steeds wel fijn dat de oudere modellen ook nog een grote software-update krijgen. Hopelijk zal hij dan ook snel bij iedereen met een Pixel Watch naar behoren werken.