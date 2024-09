Gelekte case voor Samsung Galaxy S25 Ultra onthult vernieuwd ontwerp

Nieuwe telefoons betekenen ook nieuwe telefoonhoesjes. Terwijl we aftellen naar januari en de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie zien we een mogelijke cover voor de Samsung Galaxy S25 Ultra. De gelekte afbeelding is afkomstig van de bekende leaker Ice Universe en bevestigt een aantal van de andere lekken die we tot nu toe hebben gezien, waaronder de onofficiële renders die laten zien dat de zijkanten en hoeken veel afgeronder zijn.

De lay-out van de achterste camera wordt ook onthuld door de vorm van deze transparante case. Het is een lay-out die we al hebben gezien in eerdere lekken en die behoorlijk lijkt op die van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Zelfs als het ontwerp van de camera's hetzelfde is, betekent dat niet dat de camera's zelf niet worden verbeterd. Volgens de geruchten zullen de camera's van de Galaxy S25 Ultra er als volgt uitzien: een 200MP-hoofdcamera, 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom, 50MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 50MP-groothoekcamera.

Ken ik jou niet ergens van?

S25 Ultra case pic.twitter.com/y6jiIDgcpbSeptember 30, 2024

Op deze behuizing zit verder alles waar je het zou verwachten. We hebben de volumeknoppen, de aan/uit-knop, de opening voor de USB-C-poort aan de onderkant en het rooster voor de luidspreker. Met andere woorden, verwacht niet dat de Galaxy S25 Ultra er heel anders uit zal zien dan de Galaxy S24 Ultra. Het frame zou wel wat asymmetrisch kunnen zijn, wat zou moeten zorgen voor een stevigere, comfortabelere grip.

Als we naar de binnenkant kijken, dan zien we iets meer wijzigingen. Zo zijn er geruchten over een sprong van 12GB naar 16GB RAM en natuurlijk een Snapdragon 8 Gen 4-processor, al kan die mogelijk een andere naam krijgen. Alles wordt uit de doeken gedaan in januari 2025, als Samsung zich aan hetzelfde schema houdt als dit jaar. We verwachten wederom drie modellen (S25, S25 Plus, S25 Ultra) die waarschijnlijk een heleboel AI-functies bevatten.