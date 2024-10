Kijk uit met het installeren van de nieuwe problematische Windows 11 update

Vorige week bracht Microsoft een optionele update uit voor Windows 11, die helaas in sommige gevallen voor serieuze problemen heeft gezorgd. Het gaat om een optionele update (KB5043145) voor Windows 11 23H2, die eigenlijk bedoeld was om enkele kleine verbeteringen in het gebruikersgemak te brengen, maar onverwacht een aantal bugs bleek te bevatten.

In het ondersteuningsdocument voor de update erkent Microsoft een aantal bekende problemen, waaronder vervelende complicaties waarbij sommige gebruikers herhaaldelijk worden gevraagd hun apparaat opnieuw op te starten. Anderen zien hun pc vastlopen.

Daarnaast openen sommige apparaten na meerdere restarts de Windows Automatische Hersteltool, en in sommige gevallen verschijnt zelfs het BitLocker-herstel. BitLocker is een beveiligingstool van Windows die de gegevens van je apparaat kan beschermen door ze te versleutelen, maar deze is alleen beschikbaar voor gebruikers van Windows 11 Pro, Enterprise en Education-edities. Dus als je deze niet gebruikt, en de meeste mensen die dit lezen zullen op Windows 11 Home zitten, dan zul je geen last hebben van die specifieke bug.

Eerder dit jaar zagen we ook al BitLocker-gerelateerde updateproblemen en herhaalde ongewenste herstarts, en het lijkt erop dat deze problemen helaas nog steeds voortduren.

Nog geen oplossing

In het ondersteuningsdocument geeft Microsoft aan dat ze momenteel deze problemen onderzoeken en dat er meer informatie zal worden verstrekt zodra die beschikbaar is. Voor nu kunnen we dus alleen afwachten.

Vergeet echter niet dat dit een optionele update is, Je hoeft hem niet te installeren en kunt hem gewoon vermijden. Wij raden dan ook aan om deze preview-update niet te installeren.

Maar als je KB5043145 al hebt geïnstalleerd en je bent tegen een van deze problemen aangelopen, kun je via de Feedback Hub-app Microsoft een bericht sturen en je ervaring beschrijven. Deze informatie kan Microsoft helpen om het probleem beter te begrijpen en sneller een oplossing te vinden.

Neowin, dat deze ontwikkeling ontdekte, suggereert als alternatief dat je de Feedback Hub kunt bezoeken en zoekt op ‘KB5043145’. Dit zou de meest relevante berichten over deze patch moeten tonen, en als je klachten ziet die overeenkomen met jouw problemen, kun je die upvoten om hun zichtbaarheid te vergroten.

Al met al schetst dit herhaaldelijk opduiken van bugs geen fraai beeld van Windows 11 op dit moment.