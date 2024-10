PSN ligt er weer uit, dit weten we over de nieuwste PlayStation Network storing

PlayStation Network (PSN) heeft het momenteel nog steeds moeilijk. Het lijkt erop dat we nog steeds problemen hebben met het spelen van games en het algemene gebruik van PSN.

De storing eerder vandaag duurde uren maar leek zich kort geleden te herstellen. Nu lijkt het echter erop dat de problemen aanhouden en er zijn nog steeds problemen met het streamen van games, met name op PS5.

Is PSN down?

(Image credit: Sony/PlayStation)

Ja, PSN lijkt offline te zijn en is dat al vele uren volgens gebruikers wereldwijd. Volgens de officiële PlayStation Network-servicestatuspagina "ondervinden sommige diensten problemen". Zoals je kunt zien op de momentopname hieronder, is alleen de sectie 'Gaming en sociaal' van het netwerk momenteel getroffen (op het moment van schrijven). PlayStation geeft aan dat "je mogelijk problemen ondervindt bij het opstarten van games, apps of netwerkfuncties. We werken eraan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Bedankt voor je geduld."

Je kunt bijvoorbeeld nog steeds accountwijzigingen aanbrengen, toegang krijgen tot de PS Store of PlayStation Direct gebruiken; ideaal als je nog nadenkt over een PS5 Pro-pre-order of de PS5 30th Anniversary DualSense-pre-order.

Er is geen verklaring van Sony gegeven over de oorzaak van het probleem of een tijdsindicatie voor de oplossing, maar we zullen deze pagina bijwerken zodra er meer informatie is.