Oprolbare telefoon van LG keert mogelijk terug dankzij nieuw patent op verbeterde OLED-technologie

Een recent gepubliceerde patentaanvraag van LG Display wekt de hoop op een comeback van het mislukte rollable telefoonproject, dat in 2022 nog als prototype werd getoond. Het patent beschrijft een oprolbaar scherm, waarschijnlijk gebaseerd op dezelfde technologie als de geannuleerde LG Rollable-telefoon waar The Verge in 2022 over schreef, een jaar nadat LG zich terugtrok uit de smartphonemarkt. De OLED-display van deze concepttelefoon begon op een royale 6,8 inch en kon worden uitgerold tot een 7,4-inch mini-tablet.

LG Display, een dochteronderneming van LG Group, ontwerpt en produceert displays en verleent licenties aan andere bedrijven, waaronder meerderheidsaandeelhouder LG Electronics, een apart bedrijf. Omdat deze oprolbare telefoon daadwerkelijk als prototype werd getest, zoals te zien is in de hands-on review van BullsLab, lijkt het aannemelijk dat de display opnieuw geproduceerd kan worden. Hoe grootschalig dit zal zijn, blijft echter onzeker.

Volgens MSPowerUser bevat de 21 pagina's tellende aanvraag schema's waarin wordt uitgelegd hoe de oprolbare displaytechnologie geschikt is voor zowel smartphones als grotere apparaten. Hoewel het patent op 8 oktober van dit jaar werd gepubliceerd, werd de aanvraag eigenlijk al op 10 oktober 2023 ingediend.

Keert LG misschien terug naar smartphones?

De LG Wing had een uniek ontwerp toen hij in 2020 op de markt kwam. (Image credit: Future)

Het is gebruikelijk dat telefoonfabrikanten patenten indienen om hun technologie te beschermen tegen kopieën en concurrenten. Toch is het spannend om te zien dat LG, ondanks hun vertrek uit de telefoonmarkt in 2021, actief blijft werken aan innovatieve smartphonedesigns.

LG werd bekend met high-end Android-telefoons en later met opvallende, futuristische ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de unieke LG Wing, met zijn draaibare scherm dat de telefoon een T-vorm gaf, of de LG V60, die een afneembaar tweede scherm had.

Met deze baanbrekende modellen in gedachten, zou een opvallende oprolbare display naadloos passen bij LG's designethos, mocht het bedrijf ooit terugkeren naar de smartphonemarkt. Er is echter geen officiële aankondiging of zelfs maar een hint dat LG een comeback plant. Voorlopig lijkt het dus onwaarschijnlijk dat LG zelf nieuwe telefoons zal maken.

Dit patent is echter ingediend door LG Display, dat vaak displays in licentie geeft aan andere fabrikanten. Dus wie weet zien we deze technologie terug in producten van een andere fabrikant.