Samsung-tv's ontvangen One UI-update nu al: dit zijn de veranderingen

Samsung is eerder dan verwacht begonnen met de uitrol van de One UI software-update naar bepaalde tv's, zoals gemeld door SamMobile. In de aankondiging dat Samsung de One UI-software van hun smartphones en tablets ook naar hun tv's zou brengen, werd gesproken over een uitrol in 2025. Het Zuid-Koreaanse bedrijf lijkt nu voor te lopen op schema.

In het artikel meldt SamMobile dat de One UI-update is verschenen op de Samsung S90C, evenals andere premium tv's uit 2023. De One UI software update draait naar verluidt op Tizen 8.0 (Samsung-tv's uit 2023 draaien momenteel Tizen 7.0) en hoewel de One UI-update designveranderingen introduceert, zal de basis nog steeds Tizen blijven.

Het andere belangrijke nieuws rond deze update is dat de tv's van Samsung nu zeven jaar lang updates zullen krijgen, wat betekent dat Samsung-tv's uit 2024, zoals de Samsung S95D, software-updates zullen ontvangen tot 2031. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste wijzigingen en updates op basis van de One UI-uitrol. Houd er rekening mee dat deze updates per model, regio en meer kunnen verschillen.

(Image credit: Sammobile)

Wat betreft de veranderingen die de One UI software-update heeft aangebracht, zijn enkele belangrijke functies de tabbladen For You, Live en Apps op het startscherm. Dit is reeds aanwezig op Samsung-tv's uit 2024. Die tabbladen maken aanbevelingen op maat op basis van recent kijkgedrag. Daarnaast is er de Daily+ Hub voor lifestylemanagement en gezondheidsapps, vergelijkbaar met de Game Hub.

Er is ook een nieuw tabblad "Watch Later" waar gebruikers tv-programma's en films kunnen opslaan in een lijst om later te bekijken. In de nieuwste versie is vervolgens het ontwerp van de Game Bar aangepast. Er zijn nog fitnessverbeteringen, aangezien de tv nu realtime gegevens zoals hartslag en calorieverbruik kan tonen wanneer je een Samsung Galaxy Watch koppelt. Er zijn ook app-widgets en animatiewijzigingen aangebracht om qua ontwerp op de One UI-software te lijken.

Het achterliggende doel van Samsung is alle producten in één ecosysteem samenbrengen, waardoor de huidige SmartThings-technologie verder wordt uitgebreid. Maar is dit goed nieuws voor eigenaars van een Samsung-tv?

Niet alleen rozengeur en maneschijn

(Image credit: Philip Berne / Future)

We hebben al eerder onze bedenkingen geuit over de introductie van One UI op tv's. Een regelmatig terugkerend punt van kritiek dat we in het verleden hadden op One UI (op smartphones weliswaar) is dat het te ingewikkeld is. Zo zijn functies vaak verborgen in allerlei submenu's.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoewel we geen problemen hebben met Tizen als een smart tv-platform en we de verbeteringen door de jaren heen zelfs goed vonden, heeft het nooit helemaal kunnen winnen van webOS of Google TV. Tizen heeft wel de nodige functies, maar is, net zoals One UI, niet de meest eenvoudige, gebruiksvriendelijke software. Aangezien we One UI ook te complex vinden, hopen we dat Samsung de software op hun tv's niet onnodig complexer gaat maken met deze One UI-update.