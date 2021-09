'Samsung Galaxy S22 komt met kleinere batterij dan verwacht'

De Samsung Galaxy S22 belooft een van de meest interessante en succesvolle smartphones van begin 2022 te worden. Als we van een nieuw leak mogen uitgaan, zal het toestel echter met een teleurstellend kleine batterij komen.

Deze informatie is afkomstig van GalaxyClub. Het platform stelt "concrete details" te hebben over de batterij en beweert dat het met een rated capaciteit van slechts 3.590mAh komt. Dat is een downgrade ten opzichte van de 3.880mAh van de Samsung Galaxy S21.

We moeten wel melden dat de rated capaciteit niet hetzelfde is als hetgeen dat fabrikanten naar buiten brengen. Dat is namelijk de typische capaciteit, die vaak wat hoger ligt. In het geval van de Galaxy S21 is dat 4.000mAh. Voor de Samsung Galaxy S22 zal dat waarschijnlijk 3.700mAh zijn, als we de informatie mogen geloven. Dat zou ervoor zorgen dat de batterij van de S22 ongeveer 7,5 procent kleiner is dan die van de Galaxy S21.

Dat lijkt geen grote downgrade, maar de Samsung Galaxy S21 had om te beginnen al geen grote batterij. Daarmee zou die van de Samsung Galaxy S22 nog kleiner uitvallen dan een eerste leak suggereerde. Daarin werd er gesteld dat de batterij 3.800mAh zou bedragen, wat nog altijd kleiner is dan die van de S21.

We nemen dit soort leaks doorgaans met een korrel zout, maar het lijkt wel geloofwaardig. We vingen eerder ook al op dat de Samsung Galaxy S22 Plus met een kleinere batterij dan zijn voorganger komt, namelijk met ofwel 4.500mAh of 4.600mAh. Enkel de Samsung Galaxy S22 Ultra zou dezelfde 5.000mAh batterij krijgen als zijn tegenhanger van dit jaar.

(Image credit: TechRadar)

Opinie: slecht nieuws voor de Samsung Galaxy S22

Als de Samsung Galaxy S21 een geweldige batterijduur had, zou deze kleine downgrade geen probleem vormen. Helaas is dat niet het geval. In onze tests ondervonden we dat de batterij het een volledige dag uit kon houden, tenzij we veel gebruikmaakten van de gps en andere energieslurpende functies. Dat is niet echt indrukwekkend te noemen.

Een kleinere batterij in de Samsung Galaxy S22 zou dat dus nog verder naar beneden halen. Er kunnen natuurlijk elders in de smartphone nog optimalisaties plaatsvinden waardoor de energieconsumptie naar beneden wordt gehaald, maar dat is moeilijk te voorspellen. Hoe dan ook mogen we in dit geval geen betere batterijduur verwachten

Dat is spijtig nieuws, want veel hardware in smartphones is al geoptimaliseerd. Het enige dat vaak ondermaats blijft, is de batterijduur. We hopen dan ook dat fabrikanten zich hier wat meer op gaan focussen. Dunnere smartphones met meer indrukwekkende hardware zijn veelbelovend, maar je hebt er niets aan als je ze telkens moet opladen.

Via Softpedia