Samsung Galaxy Note 22 komt er mogelijk wel

Komt er in 2022 een Samsung Galaxy Note 22? Nu de Galaxy Note 21 geannuleerd werd, zijn we niet zeker of Samsung volgend jaar zijn high-end stylus-vlaggenschip zal terugbrengen. Volgens een nieuw bericht is nog steeds hoop.

Deze informatie is afkomstig van de betrouwbare leaker Ice Universe. Hij stelt dat een bron binnen de logistieke keten "bewijs heeft gezien van het bestaan" van de Galaxy Note 22. Dat is op zich geen sluitend bewijs, maar het is ook niet niks.

Momenteel hebben we nog niet veel verdere informatie over de Galaxy Note 22. Dat is dan ook niet verwonderlijk. Doorgaans verschijnt de Note-reeks ergens in augustus, en dat ligt nog maar een kleine maand achter ons. Het zal dus nog een jaar duren alvorens we potentieel een nieuw toestel zien opduiken.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note.September 11, 2021 See more

De vouwbare toekomst van Samsung

Veel analisten vermoeden dat de Note-reeks volledig werd stopgezet, en dat omdat de S Pen-stylus (die vroeger enkel voor de Galaxy Note-reeks was) nu compatibel is met verschillende toestellen binnen de line-up van Samsung, inclusief de Galaxy S21 Ultra.

Deze stylus werkt nu ook met de recent onthulde Samsung Galaxy Z Fold 3, en er zijn meerdere redenen om te vermoeden dat dit voor Samsung de nieuwe opvolger wordt van de Note, zelfs als het bedrijf dit nog niet officieel heeft bevestigd.

De Galaxy Z Fold 3 komt met veel functies die de Note ook had, waaronder een groot scherm, een premium bouwkwaliteit en een stylus. Het wordt dus interessant om te zien of de Note terugkeert in 2022. We weten het dus niet zeker, maar het kan.

We vermoeden echter zelf dat er nog plaats is op de smartphonemarkt voor een toestel zoals de Samsung Galaxy Note 22. Er is inderdaad wat overlap met de Galaxy Z Fold 3, maar deze laatstgenoemde blijft een zeer duur toestel, en bovendien is niet iedereen overtuigd van vouwbare smartphones.

De Galaxy Note 20 was ietwat ondermaats, dus als Samsung hier betere specs kan aanbieden en dat voor een lagere prijs dat de Z Fold 3, dan weet het mogelijk toch voldoende mensen te overtuigen om de herlancering van de Note-reeks te rechtvaardigen. Het wordt nog even wachten alvorens we meer nieuws hebben.