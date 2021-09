Samsung vernieuwt trademark voor Note niet

Dit jaar zullen we geen Samsung Galaxy Note 21 zien verschijnen, en nieuwe trademark-meldingen in Zuid-Korea doen ons vermoeden dat we ook in de toekomst geen nieuwe Note-toestellen mogen verwachten.

Deze informatie is afkomstig van GalaxyClub. Zij zagen dat Samsung recent zijn trademarks vernieuwde voor een waaier aan namen, waaronder de Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M en Galaxy A-reeksen.

Wat opvalt, is dat de Galaxy Note-reeks ontbreekt. Het feit dat er geen vermelding van terug te vinden is, lijkt een indicator dat het bedrijf volgend jaar geen Galaxy Note 22 wil uitbrengen.

Dit jaar legde het bedrijf voornamelijk de nadruk op zijn reeks vouwbare toestellen: de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Hiervoor moest de Galaxy Note-reeks baan ruimen.

We vermoeden dat Samsung ook in de toekomst zijn foldables meer in de schijnwerpers wilt plaatsen, dus we zullen dan ook waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zien opduiken. Eerst komt er natuurlijk nog de Galaxy S22 in het begin van het jaar.

Het is echter moeilijk te voorspellen of dit het definitieve einde is van de Note-reeks. Samsung heeft wel enkele functies, zoals S Pen-ondersteuning, ook in de Galaxy S21 Ultra en Z Fold 3 verwerkt, waardoor het lijkt alsof het van dit toestel zijn nieuwe productiviteitsvlaggenschip wil maken.

De omissie van de Note-reeks bij de trademarks kan ook aan een reeks andere factoren te wijten zijn. Trademarks zijn doorgaans vrij ingewikkeld, dus de kans is zeker ook bestaande dat er toch nog Note-toestellen aankomen.

Als er toch nog een Galaxy Note 22 verschijnt, dan zal die pas in augustus van volgend jaar zijn debuut maken. Dat is nog een jaartje wachten, en in die tijd kan er veel gebeuren.