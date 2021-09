Samsung Galaxy S22 krijgt geen Snapdragon 898 in Europa

Er verschijnen steeds meer leaks over de Samsung Galaxy S22, terwijl we het toestel pas in januari verwachten. Het laatste gerucht betreft de processor die in het vlaggenschip terechtkomt.

De Galaxy S-reeks, waaronder de Galaxy S21, worden traditioneel uitgebracht in twee versies, op basis van de markt waarin ze verschijnen. De Europese markt krijgt doorgaans een Exynos-chipset die door Samsung zelf ontworpen is onder de motorkap. Andere markten krijgen weer een Snapdragon-chipset van Qualcomm.

Bekende tipgever FrontTron heeft onthuld dat de Snapdragon 898 in vrijwel alle landen buiten Europa verschijnt. In het verleden werd de Snapdragon-versie enkel in de Verenigde Staten gebruikt. Dat betekent dat we in Europa naast de boot vissen als het gaat om de Snapdragon-chipset. Echter beschikt de Exynos-equivalent doorgaans over gelijkwaardige specs.

Final decision has NOT been made as of now, but the current decision is as follows:1. Europe: 100% Exynos 22002. North America regions: 100% Snapdragon 898, but Verizon is requesting to equip Exynos 2200 so Samsung is negociating (1/4)Source: https://t.co/Pe55bDDfcySeptember 5, 2021 See more

Europese markt

Hoewel Galaxy S22-eigenaren in Europa en Zuid-Amerika vrijwel zeker een Exynos 2200-processor aan boord krijgen, stelt FrontTron dat de definitieve beslissing hierover nog gemaakt moet worden. Het is nog mogelijk dat dit voor de lancering nog verandert.

De Galaxy S22 wordt waarschijnlijk geen enorme vooruitgang ten opzichte van de Galaxy S21. We verwachten een paar tweaks aan de camera's, een soortgelijk aanbod aan RAM-geheugen en opslag, en mogelijk een kleinere batterijcapaciteit.

Analyse: afwachten op prestaties processor

De vraag die overblijft is in hoeverre de verschillende processorconfiguraties de prestaties van de Galaxy S22 beïnvloeden. Het goede nieuws is dat de processorkeuze in vorige Galaxy S-smartphones geen enorme impact heeft gehad op de snelheid of mogelijkheden van de toestellen. Het maakt dus niet heel veel uit welke van de twee chipsets je gebruikt.

In het geval van de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra, maakten zowel de Snapdragon 888- als de Exynos 2100-chipset gebruik van een 5nm-proces. Daarnaast beschikten beide over octacore-processoren. De Snapdragon 888 heeft iets de overhand, maar over het algemeen zijn de verschillen verwaarloosbaar.

We zullen moeten wachten om te weten hoe de Snapdragon 898 en Exynos 2200 presteren. Samsung weet hoe belangrijk het is dat alle versies van de Galaxy S22 hetzelfde topniveau aan prestaties bieden. Het bedrijf zal achter de schermen hard werken om hiervoor te zorgen.

