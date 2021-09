Europa vraagt langere ondersteuning voor iPhones en Android-smartphones

De kans bestaat dat je binnenkort langer ondersteuning krijgt voor jouw smartphone. De federale Duitse overheid wil de Europese Unie aansporen om tot zeven jaren beveiligingsupdates en reserveonderdelen te eisen van smartphonefabrikanten.

Die informatie is afkomstig van de Duitse techsite Heise Online. Veel van de huidige Android-smartphones komen nu met drie jaren beveiligingsupdates. Zelfs de topklasse smartphones waar je soms aardig wat duiten voor moet neertellen gaan hier zelden over.

Sommige toestellen, waaronder de Samsung Galaxy S21-reeks, komen nu met vier jaren beveiligingsupdates, maar dat is wel een maximum. De overschakeling naar zeven jaren zou wel een grote verbetering zijn. iPhone-gebruikers krijgen doorgaans van Apple vijf tot zes jaren softwareondersteuning, dus ook zij zouden bij de nieuwe wetgeving gebaat zijn.

We moeten hier wel aanhalen dat het om beveiligingsupdates gaat. Deze brengen doorgaans geen nieuwe functies met zich mee. Je hoeft dus geen nieuwe versies van Android of iOS te verwachten als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd. Je smartphone zal echter nog wel even beschermd worden tegen beveiligingsproblemen.

De hamvraag is natuurlijk of de Europese Unie deze wetgeving erdoor krijgt. Er ligt nu al een voorstel op tafel dat vijf jaar ondersteuning vraagt. Zowel deze als het nieuwe voorstel kregen voldoende tegenwind van de smartphonefabrikanten. Zij houden de beveiligingsondersteuning het liefst op de huidige drie jaren.

Het wordt dus nog even afwachten of minstens één van de twee voorstellen ooit in een echte wet wordt gegoten. Het toont in elk geval wel dat er vraag is naar een betere ondersteuning door fabrikanten.

